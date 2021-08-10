Магнитная буря 10 августа 2021 года: сбудется ли прогноз о мощнейшем геоударе?
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Магнитная буря 10 августа 2021 года: сбудется ли прогноз о мощнейшем геоударе?

5:55:368/10/2021Фото: https://www.publicdomainpictures.net/
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Если будет мигрень, то примите таблетку, ложитесь в темной, хорошо проветриваемой комнате. Ведь даже небольшой шум будет доставлять вам мучительные ощущения.

Следите за своим артериальным давлением. И обязательно принимайте препараты, которые вам назначил врач
Следите за своим артериальным давлением. И обязательно принимайте препараты, которые вам назначил врач
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Кажется, обещанная на 10 августа сильная магнитная буря минует землян.
Во всяком случае Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца не прогнозирует на завтра мощного геоудара.
Но небольшие возмущения все-таки возможны.
Так удар начнется в полночь по Москве, далее до 12.00 (московское время и до 16.00 по времени Новосибирска) будут метеопатов мучить небольшие магнитные солнечные извержения. С 12.00 до 15.00 будет спокойное магнитное поле. (С 16.00 до 19.00 в Сибири). И после этого часа вновь придут магнитные качели до 21.00 по московском времени. (1 час ночи 11 августа в Новосибирске). На 11 августа, к сожалению, мы не можем порадовать метеозависимых людей покоем – магнитная буря будет практически весь день.
Как облегчить состояние метеопатам в дни магнитных бурь?
1. Следите за своим артериальным давлением. И обязательно принимайте препараты, которые вам назначил врач.
2. Если будет мигрень, то примите таблетку, ложитесь в темной, хорошо проветриваемой комнате. Ведь даже небольшой шум будет доставлять вам мучительные ощущения.
3. Пейте чистую воду, в которую можно добавить лимон.
4. Не переедайте.
5. Высыпайтесь.
6. Не ходите в людные места.
7. Исключите все ссоры и общение с конфликтными людьми.
8. Оставайтесь с нами. Мы будем вам рассказывать о предстоящих ударах солнца.

Желаем вам, чтобы все геоудары 9 августа прошли мимо, а вы были радостны и здоровы!

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