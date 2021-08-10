Звуки стрельбы с балкона напугали жителей Микрорайона Бердска
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Звуки стрельбы с балкона напугали жителей Микрорайона Бердска

10:50:298/10/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане предполагали, что стреляли с балкона близлежащего дома, однако оказалось, что до окон многоэтажек доносились звуки петард. Но кому же понадобилось наводить суету в тихом районе города в такое время?

Жители Бердска знатно испугались

Звуки "стрельбы" напугали жителей микрорайона Бердска. Об этом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" заявил бердчанин Илья (имя изменено - прим.ред.)

Как отметил горожанин, произошедшее он услышал из окна своего дома по ул. Микрорайон, 28, вчера, 9 августа и забеспокоился.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию прокомментировали так:

- В 19:52 9 августа поступило сообщение, что якобы стреляют с балкона дома №29 ул. Микрорайон Бердска. Был направлен экипаж. При подъезде экипаж обнаружил, что с балкона не стреляют, а рядом в роще дети бросают петарды, - пояснил оперативный дежурный.

Также стало известно, что профилактическая беседа с родителями детей проведена не была. Как только несовершеннолетние дети увидели правоохранителей, так сразу пустились наутек.

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