Минздрав опроверг талонную систему получения льготных лекарств пациентам в ЦГБ Бердска
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Минздрав опроверг талонную систему получения льготных лекарств пациентам в ЦГБ Бердска

9:41:018/10/2021,Алина БуроваФото: Елены Сколковой
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Как говорят бердчане, теперь для того, чтобы получит льготное лекарство нужно пройти 7 кругов ада. Горожане страшатся невыносимых и душных очередей, желая упрощения процедуры выдачи препаратов.

В ЦГБ Бердска
Сюжет: Онкология
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Министерство здравоохранения Новосибирской области заявило, что выдача талонов для получения бесплатных лекарств в ЦГБ Бердска не производится.

Как узнали о талонах

Напомним, что ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, как пациенты бердской больницы мучаются ожиданиями в очередях. Так, одна из бердчанок Вера (имя изменено - прим.ред.) будучи онкобольной, рассказала через что ей пришлось пройти, чтобы получить заветное бесплатное лекарство. По ее словам, теперь для того, чтобы льготнику получить бесплатное лекарство, необходимо отсидеть огромную очередь на прием к лечащему врачу, затем взять талон в четвертом окне регистратуры на выписку рецепта, "отсидеть" еще одну очередь и только потом можно рассчитывать на оказанную помощь.

Ответ министра здравоохранения региона Константина Хальзова

Как сообщили в минздраве Новосибирской области вчера, 9 августа, в настоящее время в поликлинических отделениях ГБУЗ HCO "БЦГБ" совершенствуется работа электронной регистратуры. Все это, как утверждают специалисты, производится для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам.

- Информация о введении талонов для получения льготных лекарственных препаратов в ГБУЗ HCO "Бердская центральная городская больница" не соответствует действительности. Электронной регистратурой регулируется исключительно время приема пациента медработником. Количество талонов не ограничено. Пациенты записываются на свободное время приема. На данный момент попасть на прием для получения льготных лекарственных препаратов можно в течение одного-двух дней,- заявили в министерстве.

Как осуществляется порядок получения лекарственных препаратов?

Граждане Российской Федерации имеют право на получение льготных лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 3178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Назначение и выписка лекарственных препаратов и медицинских изделий гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, осуществляется лечащим врачом исходя из тяжести и характера заболевания на основании утвержденных стандартов медицинской помощи и согласно приложению № 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-p, а также за счет средств областного бюджета Новосибирской области осуществляется в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и перечнем лекарственных препаратов, утвержденным постановлением Правительство Новосибирской области от 29.12.2020 № 561-п «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по международному непатентованному наименованию.

Мнения людей

Отметим, что многие бердчане на просторах интернет-ресурсов высказывают неоднозначные мнения о больнице Бердска.

- Я тоже получаю лекарства с 2014 года. Со временем все усложняется процедура получения. Если раньше без всяких приемов у участкового выписывали, через медсестру, то теперь семь кругов ада нужно пройти и не всегда за один день. И еще мне не понятно, почему нельзя сразу выписать на полгода? Почему ежемесячно нужно проходить эти круги ада? Хорошо если человек не работает, а если работающий? На работе ежемесячно нужно отпроситься. Руководство уже косо смотрит. Поэтому и не пользуемся этой льготой. Проще купить,- прокомментировала Ольга.

- Во 2 поликлинике получила льготное лекарство только один раз. Больше не пойду. Процедура довольно унизительная. Работники грубят, как-будто от себя отрывают эти несчастные препараты,- заявили в комментариях некто под именем "777".

- Конечно, это страшно. Моя дочь сидела по 5 часов в очереди к онкологу. Бесконечные поездки в Новосибирск и сидение там по 3 часа по записи. Мне кажется этот кошмар никогда не закончится!- сказали анонимно.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий происходящих с жителями города.

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