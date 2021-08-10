Девять пациентов погибло из-за нехватки кислорода в больнице Северной Осетии
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Девять пациентов погибло из-за нехватки кислорода в больнице Северной Осетии

9:02:398/10/2021Фото: pixabay
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Появился полный список погибших в медучреждении.

В кислородном оборудовании произошел сбой

Вчера, 9 августа, во Владикавказе произошло страшное ЧП. Там 9 человек погибли в больнице из-за нехватки кислорода – в оборудовании произошел сбой.

Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

После ЧП всех пациентов подключили к резервной системе.

- 71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, и из этих 13 человек девять скончались. 62 человека продолжают находиться в тяжелом состоянии. Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением. Каждый пациент под индивидуальным наблюдением врачей, - добавили в ведомстве.

Также тало известно и о причинах ЧП – о них сообщил врио главы республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

- Фактически произошел прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать. Параллельно по резервной схеме была переключена линия подачи кислорода из резервных емкостей, - рассказал он.

Как сообщает Мэш, все произошло около половины шестого вечера. Сразу же были вызваны технические службы. Пациентов подключили к резервным баллонам в первые минуты. Но 9 человек спасти не успели — они скончались в течение получаса после аварии. Список погибших:

— Михаил Ледяев (1958)
— Елена Ботоева (1961)
— Татьяна Мажорова (1957)
— Назира Хугаева (1961)
— Светлана Татунашвили (1951)
— Наказат Мамедова (1973)
— Ирина Синичкина (1954)
— Аза Сокурова (1936)
— Рита Бязрова (1957)

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