Можно ли россиянину поставить вакцину Pfizer в Европе? Сколько стоит? Список стран

На 2021-й год в мире разработали около 20-ти вакцин, 4 из которых принадлежат российскому производству. Состав компонентов у них разный – это могут быть векторы, пептиды или убитые единицы вируса. Однако в России пока нет вакцин на основе матричной РНК. Эта технология – самая новая в «антиковидном» арсенале.
Распространённая вакцина на базе мРНК была выпущена немецкой компанией при содействии американских и китайских учёных. В обиходе её называют «Pfizer» по имени производителя. Международное же название вакцины звучит как «Comirnaty». При желании россияне могут привиться ею в одной из стран Европы. Но придётся постараться, особенно чтобы получить вакцину бесплатно.
Чем привлекает «Пфайзер»
Активным элементом «Comirnaty» является участок мРНК. Попадая в организм, он не сам вызывает иммунный ответ, а запускает процесс выпуска белков, подобных SARS-CoV-2. Именно на них и будет тренироваться иммунитет, вырабатывая антитела к реальному коронавирусу. Безопасность вакцины подтверждена исследованиями – её используют для прививок беременным женщинам и подросткам от 16-ти.
Эффективность «Comirnaty» была оценена экспертами как превышающая 94%. Вакцина работает против 16-ти типов вируса, продолжается изучение её в отношении опасных новых штаммов.
В конце 2020-го «Comirnaty» первой из вакцин одобрила Всемирная организация здравоохранения. Это значит, в экстренной ситуации её можно будет использовать в развивающихся странах без дополнительных разрешений.
Сейчас «Comirnaty» широко используется в странах Евросоюза, Канаде, США и Австралии. Но не каждая из этих стран принимает русских туристов, тем более для вакцинации. Рассмотрим, куда податься россиянам за «Comirnaty».
Сербия
С весны 2021-го в стране процветает медицинский туризм – для вакцинации. Запас закупленных в Сербию доз превышает её население почти вдвое. Россиянам для въезда в страну понадобится подтвердить здоровье свежим ПЦР-тестом.
Власти Сербии одобрили использование самых разных вакцин, в числе которых и «Comirnaty». Чтобы привиться именно ею, нужно заранее связаться с сербским пунктом вакцинации и уточнить наличие вакцины. Там же нужно записаться на прививку – ещё до вылета из России.
Если бесплатно уколоться не вышло, то платные клиники Сербии предлагают «Comirnaty» по цене около 150-ти евро за дозу.
Объединённые Арабские Эмираты
Аналогичная Сербии проверка наличия «Comirnaty» потребуется и при визите в ОАЭ. Важно помнить, что бесплатная вакцинация в Дубаи доступна только тем, у кого оформлена виза. Озаботиться её приобретением следует заранее. И не забыть захватить в аэропорт результат ПЦР-теста не старше 72-х часов.
Венгрия
Ссылка vakcinainfo.gov.hu предлагает россиянам заполнить англоязычную заявку на бесплатную вакцинацию в Венгрии. По её результатам можно получить сертификат образца ЕС. Наличие «Comirnaty» уточняется по звонку в пункт вакцинации, иначе есть риск, что привьют «Спутником V».
Греция
Вколоть «Comirnaty» в Греции можно, если у туриста есть номер AMKA. Временный можно получить, явившись с загранпаспортом в один из центров KEP. С AMKA вопрос записи на вакцинацию решается в любой греческой аптеке или клинике.
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Вакцинация – главное оружие человечества в борьбе с коронавирусом.
На 2021-й год в мире разработали около 20-ти вакцин, 4 из которых принадлежат российскому производству. Состав компонентов у них разный – это могут быть векторы, пептиды или убитые единицы вируса. Однако в России пока нет вакцин на основе матричной РНК. Эта технология – самая новая в «антиковидном» арсенале.
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