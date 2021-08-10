Затопленными мощным ливнем квартирами до седьмого этажа в 9-этажке Бердска заинтересовалась ГЖИ Новосибирской области

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области заинтересовалась затопленными квартирами в 9-этажке Бердска после проливного дождя. Напомним, 7 августа на Бердск обрушился ливень. Тогда и затопило подъезд и несколько квартир дома №2 на ул. Горького в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», видео потопа сняла пострадавшая Надежда. Она провела экскурсию по затопленному подъезду и протекающей квартире. На кадрах видно, что вода течет по стенам, скапливается на полу.
- На основании представленных фактов государственной жилищной инспекцией Новосибирской области назначена внеплановая проверка исполнения требований жилищного законодательства, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" ГЖИ Новосибирской области.
Напомним, такая беда преследует семью надежды уже три года — с того времени, как она переехала в эту 9-этажку. Примечательно, что ее квартира находится на седьмом этаже.
- Я думаю, что это история длится гораздо дольше. В прошлом году после очередного потопа составляли акт люди из управляющей компании. Но никакого ответа или действий не последовало. Как дождь, так подъездная стена со стороны квартиры вся мокрая. Течет прямо на розетки. А у меня дети. И очень страшно, - поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Надежда.
По ее словам, страдают от протекающей крыши и соседи сверху. Они тоже обращались в УК СКС.
- Этот вопрос стоит в повестке несколько лет. Но никаких подвижек нет. Не только мы возмущаемся. Мы хотим сделать ремонт в квартире, но боимся, что будет все псу под хвост — до первого дождя, - сетует Надежда.
Она утверждает, что управляющая компания ссылается на нехватку денег. Но и общего собрания жильцов на эту тему в доме №2 на ул. Горького не было.
- Анкеты как-то проносили по квартирам, что хотят сделать для дома. И каким-то десятым пунктом был ремонт крыши. Мы с мужем проголосовали, соседи наши проголосовали за крышу. Кто еще, я не знаю, - отметила Надежда.
Как правило, живущих на нижних этажах состояние крыши мало волнует. Хотя, по словам Надежды, вода в субботу рекой текла до самой входной двери подъезда. Дети пугались больших луж.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, требовать ремонта нужно с УК.
- Собственники наняли управляющую компанию, чтобы она управляла домом, следила за ним. В договоре с собственниками написано, что должна УК делать, - прокомментировал Захаров.
Теперь Надежде остается убедить старшего по дому и всех соседей, чтобы на общем собрании решили отремонтировать дырявую крышу.