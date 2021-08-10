Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в светлый день Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» 10 августа 2021 года?
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Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в светлый день Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» 10 августа 2021 года?

11:20:098/10/2021Фото: Православный журнал "Фома"
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Икона являла множество чудес, связанных с защитой людей от набегов врага ( в частности от войск хана Батыя), отвечала на многие просьбы об исцелениях - люди получали то, о чём и просили.

икона
Данная икона признана чудотворной

Верующие с особым трепетом и почетом относятся к любой иконе, на которой изображена Божия Матерь. Довольно часто в православном церковном календаре встречаются дни, когда празднуется та или иная икона. Вот и сегодня, 10 августа, верующие особым образом почитают икону Богородицы Смоленская "Одигитрия" (путеводительница).

Она попала на территорию Руси ещё во времена правления князя Всеволода Ярославовича, сына Ярослава Мудрого. Икона была подарена ему и его супруге Анне её отцом  - императором Византии Константином. Далее эта икона передавалась по наследству и их сын Владимир Мономах перенёс её на хранение в Смоленск, где специально для хранения святыни был выстроен храм Успения Пресвятой Богородицы.

Икона являла множество чудес, связанных с защитой людей от набегов врага ( в частности от войск хана Батыя), отвечала на многие просьбы об исцелениях - люди получали то, о чём и просили.

Эта икона помогала жителям Смоленской губернии отвести от города страшные эпидемии.

Традиции и запреты в день Смоленской иконы

Дни празднования любой иконы не считаются великими праздниками в православной церкви, а потому на этот день специальных церковных запретов не существовало. Однако в народе всегда складывались собственные традиции запреты, нарушать которые была строго запрещено.

Поскольку очень часто в эти дни шли дожди с грозами, люди воздерживались от работы в полях, однако работа в доме и в огороде не запрещалась. День посвящали тому, что убирали урожай на огородах, начиная с этого времени выкапывать картофель. Те члены семьи, которые не были заняты уборкой урожая, а такими были маленькие дети и старики, отправлялись в лес на грибную охоту.

Также в этот день было принято чествовать кузнецов. Такие специалисты были в каждой деревне, поскольку без них деревенская жизнь была невозможна. Это именно они изготавливали все металлические инструменты, ремонтировали их и затачивали, а кроме того каждый кузнец мог отогнать тёмную силу - так верили в народе. Сегодня им несли подарки и угощения, благодарили за их работу.

Женщинам сегодня запрещалось заниматься любым видом рукоделия, в том числе починкой одежды. Не стирали в этот день и бельё. Разрешалось только заниматься лёгкой уборкой в доме и поддержанием порядка. Можно было готовить пищу. Весь день посвящался заготовке урожая, а вечером семья садилась за праздничный стол, на которой обязательно готовили свежую картошку с жареными грибами.

Ещё один мощный запрет, который действовал в этот день, касался приобретения чего-то нового. Особенно запрещалось сегодня заниматься обменом, но и купленные вещи считалось, что послужат недолго, потому что быстро потеряются или сломаются.

Как и в любой другой христианский праздник, сегодня строго запрещена относится плохо к своему ближнему. Не разрешалось ругаться, сквернословить, обижать друг друга, повышать голос и отказывать в помощи.

Запрета на посещение могил сегодня нет.

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