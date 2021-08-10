Перейдут ли на дистанционное обучение с 1 сентября 2021 школьники России, стал известно

Приближается очередной учебный год, а значит появляется вопрос: будет ли снова введено дистанционное обучение в школах? Специалисты опасаются начала учебного года, так как социальные контакты значительно увеличатся, а заболеваемость сейчас остается на достаточно высоком уровне.
Как было в прошлом году
По состоянию на 2 сентября 2020 года общее число выявленных случаев заражения в России достигло 1 млн 5 тысяч. Всего за весь период зафиксировали 17 414 летальных исходов.
Стоит сказать, что уровень смертности в стране за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет.
Напомним, учебный год-2020 начался в очном формате. Власти регионов объяснили, что в образовательных учреждениях будут строго соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Однако уже в начале сентября из разных регионов страны начала поступать информация о закрытии на карантин по коронавирусу отдельных классов и целых школ. На 25 сентября было закрыто около ста школ.
Школьники Москвы ушли на удаленку с октября прошлого года, а вернулись к очной учебе только в январе. В Петербурге с ноября на дистант переводили те классы, в которых были заболевшие. Часть детей всё так же ходила в школу. С 11 января в Санкт-Петербурге полностью возобновилась работа учреждений. В Красноярске в сентябре 2020 ученики также пошли в школу, но схема обучения была в две смены. Но из-за роста числа заболевших в регионе было принято решение о переводе на дистанционное обучение, которое также закончилось в январе. С ноября часть детей в Новосибирске посещали школу с учетом всех санитарных норм, ученики же 6-10 классов продолжали учебу в дистанционном формате. С 18 января школьники вновь сели за парты.
Ограничения в НСО
Сейчас в Новосибирской области продолжает действовать масочный режим, ограничение по заполняемости заведений и соблюдение социальной дистанции. Приостановлена работа танцполов и дискотек.
Проведение массовых мероприятий ограничено, за исключением работы театров, спортивных мероприятий и официальных торжественных мероприятий органов власти или местного управления при заполняемости залов до 50%. Проведение официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных, спортивных мероприятий и тд. при заполняемости залов не более 50%.
Есть информация, что дистанционное обучение в российских школах все-таки будет проведено, но в течение трех дней. Речь идет о выборах депутатов в Государственную думу с 17 по 19 сентября. Так как избирательные участки находятся на территории школ, а терять три дня из учебного процесса не хочется, ученики будут заниматься из дома.
Также в ВОЗ заявили по поводу вакцинации школьников. Международная организация высказалась против введения прививок от коронавируса и приняла позицию, что иммунизация не должна быть обязательным условием для посещения образовательных учреждений. Однако в принудительном порядке должны привиться работники школ.
Статистика заболеваемости сейчас
По состоянию на сегодняшний день в России зафиксировано 6 449 910 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего вылечился 5 769 981 пациент, скончались 165 650 человек.
В Новосибирской области всего коронавирусом заразились 54 495 человек, 45 607 из них вылечились. Умерли 2 427 пациентов.
Несмотря на стабильную заболеваемость инфекцией, граждане активно прививаются, а ученые делают прогнозы, что коллективный иммунитет всё же будет достигнут и пандемия отступит.
Предварительно, российские школьники начнут свой учебный год в очном формате, но всё может зависеть от ситуации в конкретном регионе.
- Школьники Новосибирской области будут учиться с сентября в очном формате. Никаких значимых изменений не предусмотрено. Всё так, как было, включая дезинфицирующую обработку помещений, ношение масок и другие меры, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о ситуации в регионе директор управления образования и молодежной политики Бердска Михаил Каркавин 10 августа.