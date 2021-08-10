Семья противников прививок за неделю умерла от коронавируса

Накануне в Португалии скончалась целая семья противников прививок от коронавируса. Об этом рассказал родственник семьи. По его словам, мать, отец и брат отказались делать себе прививки от коронавируса, став жертвами пропаганды противников вакцинации. Все трое заразились коронавирусом и умерли в течение недели.
После этого мужчина решил рассказать об этом другим людям чтобы они не отказывались от прививок, если хотят сохранить себе жизнь.
Напомним, вчера, 9 августа, в России выявили 22 160 новых заболевших коронавирусом. Скончались еще 769 человек. В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».