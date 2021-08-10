10 августа - Чудеса иконы «Одигитрия»: в чем помогает Смоленская Божия Матерь
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10 августа - Чудеса иконы «Одигитрия»: в чем помогает Смоленская Божия Матерь

12:20:558/10/2021Фото: Татарстанская митрополия
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По молитвам пред данной иконой случалось множество чудес, связанных с исцелениями. Она исцеляла слепоту, в 1831 году спасла город от холеры - с той поры ее просят о защите от эпидемий.

икона
Это одна из самых почитаемых икон

Икону Смоленской Божией Матери, именуемой "Одигитрия" 10 августа празднуют в церкви. О ее происхождении есть две версии. По одной - ее написал евангелист Лука еще при жизни самой Богородицы, а по второй версии говорят, что это один из древних списков с иконы Влахернская.

Как бы там ни было, попала она на Русь в качестве подарка князю Всеволоду Ярославовичу и его жене - дочери византийского императора Константина - Анне. Эта святыня стала первой родовой святыней княжеского рода. Их сын -  Владимир Мономах после смерти родителей перевез икону в Смоленскую область. Для хранения родовой святыни был выстроен Успенский собор Успения Богородицы. Это произошло в 1101 году.

В 1237 году икона явила свое первое чудо - она спасла население Смоленска от набега войск хана Батыя. Когда он подошел к границам города. люди начали горячо молиться данной иконе. Лик Богородицы явился перед захватчиками, вследствие чего их охватил ужас и они в спешке покинули Смоленские земли.

Эта икона в годы войны в 1812 году помогла изгнать французов из Москвы, после чего снова была возвращена в Смоленск. Пробыла в городе она до начала Великой Отечественной войны. В 1941 году ее след потерялся. Говорят, что она попала в частные коллекции и могла быть вывезена в Германию. Однако в России сохранилось множество чудесных списков с данной иконы.

По молитвам пред данной иконой случалось множество чудес, связанных с исцелениями. Она исцеляла слепоту, в 1831 году спасла город от холеры - с той поры ее просят о защите от эпидемий. Она помогала защитить воинов на поле брани, часто матери просили ее о сохранении жизни и здоровья сыновей, воюющих в горячих точках.

Ее просят о сохранении мира в семье и налаживании отношений, об укреплении веры. о наставлении на путь истинный. Принято благословлять молодых на брак при помощи этой иконы.

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