Toyota Camry и Land Cruiser столкнулись в Новосибирске. Дорогу в Бердск сковала пробка

Сегодня, 10 августа, серьезное ДТП произошло в Новосибирске. Там, на улице Большевистской возле дома №44 столкнулись седан Toyota Camry и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Кадры с места аварии появились в социальных сетях. На фотографиях видно, как иномарки не поделили и наехали друг на друга.
— Toyota Camry стоит на проезжей части и перекрывает часть дороги, экипаж ГИБДД направлен на место происшествия. Авария зафиксирована с материальным ущербом. В ДТП никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В настоящее время движение в сторону Бердска затруднено.