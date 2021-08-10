Настю Харьковскую из Бердска допросят на полиграфе после издевательств мужа-тирана
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Настю Харьковскую из Бердска допросят на полиграфе после издевательств мужа-тирана

12:25:148/10/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск/pixabay
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Настя терпела издевательства с 2016 года. Днем она не показывала свою боль детям, а ночью со слезами на глазах отправляла фотографии с синяками своим подругам. Девушка неоднократно заявляла о преступлениях, но только спустя время действия правоохранителей последовали.

Насте Харьковской после пережитого предстоит пройти проверку на полиграфе

Пострадавшая от рук-мужа тирана Настя Харьковская из Бердска пройдет исследование на полиграфе в Новосибирске.

Как неоднократно сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Настя Харьковская терпела уничижительное отношение к себе с 2016 года. По словам пострадавшей, ее избивал до неузнаваемости супруг Сергей Харьковский. В очередной раз, когда Настя попала в больницу с сотрясением головного мозга, она написала отказ и вернулась без сил домой, так как боялась за состояние своих детей.

Когда молодая мать пыталась сбежать из дома с младенцем на руках, то Сергей препятствовал этому и ей доставалось еще больше. Особое негодование у Харьковской вызвал случай отдельного внимания супруга к их общему ребенку. Девушка вместе со своими старшими сыновьями заподозрила неладное и написала заявление на мужа. В один прекрасный день Насте Харьковский с тремя своими детьми удалось сбежать из квартиры тирана. Совместная четырехгодовалая дочь Харьковских осталась жить вместе с отцом. Через некоторое время Настя забрала ее из садика. Мать и дочь обрадовались воссоединению.

Настя заявляла об угрозах Сергея в адрес родственников и нее. Сообщила в полицию пострадавшая и о всех преступлениях, к которым по ее словам, был причастен муж. Сейчас Настя с детьми живет в другом городе. Издевательства над собой она вспоминает, как страшный сон. С девушкой взаимодействуют следователи.

Представитель СК России по Новосибирской области Михаил Третьяков отметил, что в настоящее время по делу Насти Харьковской проводится проверка.

Сама Настя Харьковская рада, что следователи начали предпринимать действия и обратили внимание на ситуацию с ее семьей после публикации в СМИ. Девушка готовится к исследованию на полиграфе. Как отметила Настя, скрывать ей нечего.

- Да, мне задали вопрос в Следственном комитете, готова ли я пройти полиграф. Я очень обрадовалась, что наконец-то всему этому беспределу придет конец. Мне очень понравилась следователь. Я давно просила полиграф ещё с 2019 года на судах. Я готова. Я уже вижу себя там и то, как я все рассказываю, отвечаю на вопросы, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Настя 10 августа.

По информации Насти, ее проверят на полиграфе около 20 августа.

Также Настя направила письмо в главное управление МВД России по Новосибирской области начальнику главного управления Андрею Кулькову. Девушка желает, чтобы справедливость восторжествовала.

Напомним, что пока информация о возможном задержании Сергея Харьковского от правоохранителей не поступала.

"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием ситуации.

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