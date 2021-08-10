Московская активистка 10 часов просидела на дереве с арбалетом в руках
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Московская активистка 10 часов просидела на дереве с арбалетом в руках

11:13:478/10/2021Фото: pixabay
0

Она протестовала против строительства дома.

Активистка обещала применить арбалет если ее снимут с дерева

Вчера, 9 августа, в Москве произошло необычное ЧП. Все случилось в Бабушкинском парке. Там, местная активистка Ольга Кузьмина с арбалетом в руках залезла на дерево и привязала себя к нему. Таким образом, она выступала против строительства дома по улице Янтарный проезд в рамках программы реновации. По ее словам, здание возводится с нарушением строительных норм и ухудшает качество жизни в соседних домах. Также она сказала, что если ее попытаются снять с дерева, то она применит арбалет.

Через 10 часов после начала акции протеста полицейские по пожарной лестнице залезли на дерево и сняли ее. Кузьминой вменяют статьи о неподчинении полицейским (часть 1 статьи 19.3 КоАП) и повторном нарушении правил участия в акции (часть 8 статьи 20.8 КоАП).

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
протестарбалетактивисткасидела на дереве
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Могут ли такие акции повлиять на решение властей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскToyota Camry и Land Cruiser столкнулись в Новосибирске. Дорогу в Бердск сковала пробка
10:56:32 8/10/2021
Toyota Camry и Land Cruiser столкнулись в Новосибирске. Дорогу в Бердск сковала пробка
БердскЗвуки стрельбы с балкона напугали жителей Микрорайона Бердска
10:50:29 8/10/2021
Звуки стрельбы с балкона напугали жителей Микрорайона Бердска
БердскЗатопленными мощным ливнем квартирами до седьмого этажа в 9-этажке Бердска заинтересовалась ГЖИ Новосибирской области
10:44:44 8/10/2021
Затопленными мощным ливнем квартирами до седьмого этажа в 9-этажке Бердска заинтересовалась ГЖИ Новосибирской области
Семья противников прививок за неделю умерла от коронавируса
10:43:46 8/10/2021
Семья противников прививок за неделю умерла от коронавируса
Почему друзья застреленного 19-летнего Векила Абдуллаева напали на полицейских: СК закончил расследовать дело
10:28:13 8/10/2021
Почему друзья застреленного 19-летнего Векила Абдуллаева напали на полицейских: СК закончил расследовать дело
3 сильных молитвы Смоленской иконе Богородицы: в чем она помогает?
10:20:01 8/10/2021
3 сильных молитвы Смоленской иконе Богородицы: в чем она помогает?
Следователи возбудили дело по факту доведения до самоубийства экс-начальника главка Рязанской области
10:05:51 8/10/2021
Следователи возбудили дело по факту доведения до самоубийства экс-начальника главка Рязанской области
От какого рака чаще всего умирают жители Новосибирска, стало известно
9:51:30 8/10/2021
От какого рака чаще всего умирают жители Новосибирска, стало известно
Можно ли после “Спутника V” прививаться другой вакциной?
9:42:10 8/10/2021
Можно ли после “Спутника V” прививаться другой вакциной?
Гороскоп на 11 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:33 8/10/2021
Гороскоп на 11 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально