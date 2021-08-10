Московская активистка 10 часов просидела на дереве с арбалетом в руках

Вчера, 9 августа, в Москве произошло необычное ЧП. Все случилось в Бабушкинском парке. Там, местная активистка Ольга Кузьмина с арбалетом в руках залезла на дерево и привязала себя к нему. Таким образом, она выступала против строительства дома по улице Янтарный проезд в рамках программы реновации. По ее словам, здание возводится с нарушением строительных норм и ухудшает качество жизни в соседних домах. Также она сказала, что если ее попытаются снять с дерева, то она применит арбалет.
Через 10 часов после начала акции протеста полицейские по пожарной лестнице залезли на дерево и сняли ее. Кузьминой вменяют статьи о неподчинении полицейским (часть 1 статьи 19.3 КоАП) и повторном нарушении правил участия в акции (часть 8 статьи 20.8 КоАП).