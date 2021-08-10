Суд продлил на три месяца арест убийце двух судебных приставов

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд до 8 ноября продлил арест мужчине, который застрелил двух судебных приставов, которые пришли к нему, чтобы вручить постановление о сносе дома, который был незаконно построен.
Напомним, в июне в Сочи на улице Просвещения, 81/2, произошла стрельба, на месте происшествия по горячим следам полицейскими был задержан 60-летний местный житель, в результате инцидента при выполнении исполнительных действий погибли двое судебных приставов. Ранее Центральный районный суд Сочи арестовал его до 9 августа.
Отметим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям - о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).