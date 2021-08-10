Как переболевшим коронавирусом избавиться от постковидного синдрома в ЦГБ Бердска, рассказываем

ЦГБ Бердска обнародовала памятку для населения по профилактике осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Медики Бердска рассказали, какие могут быть последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции и как это вылечить. Итак:
Одним из вариантов последствий COVID-19 является постковидный синдром. Это стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения по истечении 4 недель с момента появления симптомов.
Изучение данного синдрома показало, что лица, переболевшие COVID-19, имеют симптомы, которые могут в последствии вызывать осложнения и отклонения в деятельности различных систем органов.
Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции:
тромбозы 20-30%
одышка 31,7%
кашель 13,5%
жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7% и др.
- Эти симптомы в первую очередь могут говорить о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако и они способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, - предупреждают врачи.
Как это можно предотвратить?
Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений.
Что необходимо сделать?
С 1 июля 2021 года на территории России с учетом эпидемиологической обстановки стартовала углубленная диспансеризация.
Данное мероприятие направлено на своевременное выявление осложнений и предупреждения их прогрессирование после перенесенной новой коронавирусной инфекции.
Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
Что входит в углубленную диспансеризацию?
Методы исследования, которые позволяют своевременно выявить изменения в деятельности различных систем органов, а также возможные осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции.
Мероприятия первого этапа проводятся всем пациентам, пришедшим на углубленную диспансеризацию. Объем исследований второго этапа зависит от результатов первого.
Первый этап включает:
анкетирование, вопросы которого позволяют врачу понять основные жалобы пациента;
измерение насыщения крови кислородом (сатурация) позволяет выявить отклонения в деятельности дыхательной системы;
тест с 6-минутной ходьбой проводится по показаниям и направлен на исследование сердечно-сосудистой системы;
спирометрия проводится для оценки деятельности дыхательной системы;
рентгенография органов грудной клетки проводится лицам, не проходившим раннее в течение года данное исследование, и также направлено на оценку дыхательной системы;
определение концентрации Д-димера в крови проводится только лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию средней степени тяжести и выше и позволяет выявить риск развития тромбозов;
общий клинический анализ крови (развернутый) помогает понять причину таких симптомов как, например, высокая утомляемость;
биохимический анализ крови включает в себя исследование 7 показателей и также позволяет сделать вывод о причинах развития высокой утомляемости, нарушении функционирования сердечно-сосудистой, пищеварительной систем.
По результатам исследований первого этапа углубленной диспансеризации проводится прием (осмотр) врачом-терапевтом, который может направить пациента на дальнейшие исследования в рамках II этапа.
Исследования второго этапа помогают с большей вероятностью определить нарушения в деятельности определенной системы органов и помочь предотвратить развивающиеся осложнения.
Нарушения деятельности сердца и сосудов помогает выявить эхокардиография;
Проведение дуплексного сканирования вен нижних конечностей (УЗИ) позволяет определить наличие тромбозов;
КТ органов грудной клетки направлено на исследование легких и дыхательной системы в целом.
Могу ли я пройти углубленную диспансеризацию, если я уже проходил диспансеризацию/профилактический медицинский осмотр в этом году?
- Да. Углубленная диспансеризация является самостоятельным мероприятием и не связана с проведение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.