Обвиняемого в убийстве авторитета Япончика задержали в Абхазии

Обвиняемого по делу об убийстве авторитета Вячеслава Иванькова, который в преступных кругах был больше известен как Япончик, задержали в Абхазии. Об этом сообщает РЕН ТВ. Продолжительное время Астамур Будба скрывался в Абхазии. Но в марте его арестовали за другое преступление. Как выяснилось, 10 марта произошло ограбление банка. Четверо вооруженных преступников в масках совершили налет на сотрудников финансовой организации. Злоумышленники похитили более миллиона рублей.
Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на машине Ford Galaxy. Позже автомобиль был обнаружен горящим на улице Армейской в Сухуме. По данному факту следственным отделом УВД по Сухуму 10 марта возбуждено уголовное дело. Сейчас все подозреваемые находятся под арестом. Причем, всех их обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе, за хранение оружия и боеприпасов.
Напомним, что убийц Иванькова установили в январе этого года. По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года выстрелил из снайперской винтовки из грузового автомобиля в Иванькова, выходившего из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве.