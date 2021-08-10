Смерть 9 пациентов во Владикавказе может быть не связана с нехваткой кислорода, заявил экс-полпред Путина в Сибири
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Смерть 9 пациентов во Владикавказе может быть не связана с нехваткой кислорода, заявил экс-полпред Путина в Сибири

12:28:298/10/2021Фото: правительство Северной Осетии
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Он призывает дождаться результатов экспертизы.

Меняйло считает, что причина смерти может быть в другом

Вчера, 9 августа, во Владикавказе произошло страшное ЧП. Там 9 человек погибли в больнице из-за нехватки кислорода – в оборудовании произошел сбой.

Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Также в ведомстве отметили, что люди погибли именно из-за поломки кислородного оборудования но вот врио главы республики и бывший полпред Путина в Сибири Сергей Меняйло считает, что причиной смерти может быть и другая версия. Он призывает дождаться результатов экспертизы.

- Разгерметизация была оперативно обнаружена и устранена в течение 30−40 минут. За это время пациентов перевели на кислородные баллоны и резервные источники кислорода. Погибли девять человек, состояние которых оценивалось как тяжелое, у них было 90% поражение легких, - отметил он.

Напомним, поломка произошла в минувший понедельник. 71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, и из этих 13 человек девять скончались. 62 человека продолжают находиться в тяжелом состоянии. Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением. Каждый пациент под индивидуальным наблюдением врачей.

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