Смерть 9 пациентов во Владикавказе может быть не связана с нехваткой кислорода, заявил экс-полпред Путина в Сибири

Вчера, 9 августа, во Владикавказе произошло страшное ЧП. Там 9 человек погибли в больнице из-за нехватки кислорода – в оборудовании произошел сбой.
Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Также в ведомстве отметили, что люди погибли именно из-за поломки кислородного оборудования но вот врио главы республики и бывший полпред Путина в Сибири Сергей Меняйло считает, что причиной смерти может быть и другая версия. Он призывает дождаться результатов экспертизы.
- Разгерметизация была оперативно обнаружена и устранена в течение 30−40 минут. За это время пациентов перевели на кислородные баллоны и резервные источники кислорода. Погибли девять человек, состояние которых оценивалось как тяжелое, у них было 90% поражение легких, - отметил он.
Напомним, поломка произошла в минувший понедельник. 71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, и из этих 13 человек девять скончались. 62 человека продолжают находиться в тяжелом состоянии. Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением. Каждый пациент под индивидуальным наблюдением врачей.