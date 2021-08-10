Куда исчез заточивший в подвал 12-летнюю девочку житель Алтая: Следователи просят помощь в розыске
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Куда исчез заточивший в подвал 12-летнюю девочку житель Алтая: Следователи просят помощь в розыске

12:35:168/10/2021Фото: pixabay
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Преступник скрылся и до сих пор на свободе.

Мужчина двое суток удерживал ребенка под замком

Мужчина, который в Бийске похитил 12-летнюю девочку и двое суток держал ее в подвале остается на свободе. Следственный комитет обратился к местным жителям с просьбой помочь найти преступника.

- Следственные органы просят оказать помощь в установлении местонахождения обвиняемого в совершении тяжкого преступления в Бийском районе. Причина розыска: расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. " в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего), - говорится в релизе ведомства.

Разыскиваемому на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волосы темно-русые, короткие, худощавого телосложения, носит очки. Он был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, куртку с капюшоном, оборудованным антимоскитной сеткой, имеет рюкзак цвета хаки, рассказали в СУСК и попросили звонить по телефонам: 8(3852)29-80-02 или 102.

Напомним, 31 июля мужчина поймал девочку, которая ехала на велосипеде, надел ей на голов мешок и привел в подвал, где держал двое суток. Потом он отпустил ее, вероятно, испугавшись масштабных поисков.

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