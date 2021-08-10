"Ну я тебя сейчас застрелю": Отец застреленной соседом 2-летней девочки рассказал подробности трагедии

Родные погибшей 2-летней девочки, которую застрелил 69-летний местный житель под Тулой, рассказали подробности убийства. Напомним, что мужчины выстрелил в ребенка и ее мать. Девочка скончалась на месте, а женщина в настоящее время находится в реанимации. Похороны ребенка состоятся сегодня, 10 августа.
По словам отца ребенка, перед убийством подозреваемый велел одному из мальчиков, который играл на улице, выбросить мусор, на что тот ответил: «Иди сам выкини».
- И он: "Что? Ты как со мной разговариваешь, щенок? Сейчас дам тебе оплеуху". И побежал в сторону мусорки. Светло, прожекторы горят. И он за ним побежал, не может догнать. Пару шагов сделал и говорит: "Ну я тебя сейчас застрелю". Повернул за ним и целенаправленно пошел от детской площадки прямо к себе в дом, — рассказал отец девочки.
Сначала все подумали, что мужчина шутит, но услышали первый выстрел. Никто и не мог подумать, что он продолжит стрелять.
- И когда он уже второй раз направил <ружье> в сторону мусорки, моя жена шла домой положить дочь маленькую спать. И она как раз когда проходила мимо, когда он стрелял в сторону мусорки, где этот мальчик бегал. Он же ему кричал: "Я тебя сейчас застрелю". И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку, - рассказал отец девочки.
Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.