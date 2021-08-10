Актер из "Штрафбата" Игорь Регнер умер в коме
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Актер из "Штрафбата" Игорь Регнер умер в коме

1:13:358/10/2021Фото: кадр из фильма
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Мужчина находился в реанимации целую неделю.

Игорь Регнер умер в реанимации

В минувшее воскресенье, 8 августа, актер Игорь Регнер скончался в отделении реанимации Боткинской больницы. Его состояние было крайне тяжелым, он находился на ИВЛ. Напомним, что Игорь Регнер был госпитализирован 23 июля из своей квартиры на востоке столицы. У артиста были диагностированы множественные травмы, в том числе переломы рёбер и руки. Его сразу поместили в реанимацию, и поначалу врачи давали оптимистичные прогнозы.

Неделю он находился в коме в реанимации. Сначала полиция думала, что его избили. Но как сообщили родственники актера, он упал с лестницы еще 17 июля. Но он решил остаться дома. Также отмечается, что организм актера был ослаблен химиотерапией. Близкие считают, что это могло стать причиной падения. Актёру был необходим покой, чтобы восстановиться. Но спустя неделю артисту всё же пришлось вызвать скорую: из-за обширных травм началось воспаление.
Актер снимался в таких сериалах, как Штрафбат, Солдаты, Любить по-русски.

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