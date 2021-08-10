Могут ли медики мыть частные машины в гаражах на станции скорой помощи ЦГБ Бердска, ответил министр Константин Хальзов

Мойкой личных автомобилей в гаражах поликлиники Бердска возмущен Николай Иванов (имя изменено - прим. ред.)
- Мойка автотранспорта у гаражей продолжается. Законы Российской Федерации на это не распространяются? Особое кастовое сословие? Моют, я предполагаю, и личный автотранспорт. Сомневаюсь, что "шевроле" темно-зеленого цвета на видео является служебной машиной,- поделился с "Курьер. Среда. Бердск" Николай.
Исходя из кадров видео заметно, как на зеленом "Шевроле" виднеются капли воды. Рядом с машиной - огромная лужа. Как говорит Николай, дождя во время снятия видео, то есть 23 июля, не было.
Ответ минздрава
В Минздраве Новосибирской области редакцию "Курьер. Среда. Бердск" заверили, что с приказом ГБУЗ HCO "БЦГБ" от 26.08.2013 № 216-ОД "О запрете мойки автомобилей личного пользования на территории ГБУЗ HCO БЦГБ" сотрудники ознакомлены под подпись.
- На основании Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", должностной инструкции водителя автомобиля гаража ГБУЗ HCO БЦГБ от 01.12.2020 № 63-п/20 водители проводят мойку, а также влажную уборку салона автомобиля по мере необходимости на территории гаражей ГБУЗ HCO БЦГБ, - ответили в минздраве.
Об обработке салона автомобиля "скорой"
Напомним, что ранее Николай Иванов был недоволен и мойкой автомобилей скорой помощи в гаражах поликлиники. По мнению бердчанина, место "для наведения чистоты" выбрано неудачно, так как вблизи него находятся много жилых домов, а смываемая грязь распространяется по округе. Нет гарантии, что в той или иной машине не перевозили больного коронавирусом.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил об этом в письменном запросе от СМИ так:
- В машинах скорой медицинской помощи, обслуживающих соматических неинфекционных больных, проводят профилактическую дезинфекцию в конце рабочей смены. В машинах скорой помощи, после перевозки инфекционных больных, дезинфекцию салона и его оборудования необходимо проводить после каждого больного по режимам, рекомендованным для конкретной инфекции. После перевозки больных с педикулезом необходимо провести дезинсекцию салона машины скорой помощи. Если в процессе работы возникает ситуация загрязнения салона или оборудования в нем выделениями: фекалии, мoчa, рвотные массы или загрязнения кровью, места загрязнения подвергают обеззараживанию немедленно. Дезинфекция воздуха с помощью облучателя-рециркулятора проводится в присутствии людей. Обработка салона автомобиля производится на территории гаража отделения скорой медицинской помощи, при транспортировке инфекционных пациентов в специализированные стационары обработку салона автомобиля скорой медицинской помощи производят силами приемного отделения стационара на их территории,- прокомментировал Хальзов.
Также руководитель минздрава сослался на закон, который свидетельствует о перевозке больных.
- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны требования, предъявляемые к автомойке, в том числе и для автомобилей скорой медицинской помощи, при перевозке больных и лиц с подозрением на COVID-19, и даны рекомендации по их исполнению. Например, письмо от 13 февраля 2020 года № 02/2120-2020-32 «О рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта», методические рекомендации МР 3.1/2.5.0172/4-20 «Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 апреля 2020 года). В Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVЮ-19)» (с изменениями на 13 ноября 2020 года) сказано, что перевозка больных и лиц с подозрением на COVID-19 в стационар осуществляется на специально выделенном транспорте. После доставки автотранспорт подвергается дезинфекции в специально оборудованном месте на территории медицинской организации, принимающей больных, подозрительных COVID-19,- заявили в министерстве.
Когда будут новые гаражи?
На момент публикации материала "Курьер. Среда. Бердск" от Николая Иванова стало известно, что мытье служебного и частного транспорта в гаражах БЦГБ не осуществляется уже около пяти дней. Жителя города беспокоит и ветхое состояние гаражей, стена которых вот-вот рухнет.
- Я получил два ответа из Роспотребнадзора о том, что первое мое обращение перенаправлено мэру города Шестернину. Во втором ответе содержалась информация, что эти гаражи будут сносить и где-то строить новые с автомойкой на 40 кв. метров. В письме, правда, не указали где будут строить, но ответили, что деньги для этого в бюджете заложены. Но так как лето заканчивается, эти гаражи не будут снесены. То есть сейчас год закончится, деньги не освоены и дальше пойдут очередные демагогии? По-моему мнению, эту процедуру нужно максимально ускорить,- высказался житель.
Николай добавил, что на месте ныне действующих гаражей автомойку строить нельзя, так как по СанПиНу расстояние от моечного поста до жилых помещений должно быть минимум 50 метров, а если постов будет насчитываться два, то 100 метров.
В настоящее время "Курьер. Среда. Бердск" подготавливает новые запросы в Роспотребнадзор и министерство здравоохранения о месте размещения будущих гаражей БЦГБ. Детали ответа будут сообщены дополнительно.