Эффективные методы борьбы с магнитными бурями, чтобы никогда не замечать вспышек на солнце

Магнитные бури на земле возникают довольно часто, в среднем за месяцев их случается около четырех. Бури бывают разные по интенсивности и продолжительности. Появляются они из-за того, что геомагнитное поле земли поглощает солнечные ветра, образуемые от вспышек на Солнце. Чем интенсивнее вспышка, тем насыщеннее заряженными частицами солнечный ветер. Поглощая эти заряженные частицы геомагнитное поле земли начинает колебаться с разной силой, отсюда и возникает разная мощность магнитной бури.
В первую очередь на такие явления реагируют пожилые люди, беременные женщины, люди с ослабленным здоровьем, находящиеся на лечении, после хирургических операций или в момент восстановления после тяжелых заболеваний. Также от магнитных бурь страдают люди, у которых имеются хронические заболевания, поскольку эти заболевания имеют свойства обостряться именно в магнитные бури.
К сожалению, кардинального лечения метеозависимости не существует до сих пор. Сама по себе метеозависимость не является болезнью, она лишь обостряет уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Именно поэтому все рекомендации врачей, сделанные для метеозависимых и метеочувствительных людей, основываются на своевременном прохождении медицинских осмотров, соблюдении рекомендаций врача по лечению, а также на максимальном приближении своего образа жизни к здоровому.
Нужно понимать, что нет такой волшебной таблетки, которую можно выпить и безболезненно перенести магнитную бурю, если вы их замечаете, однако при систематическом выполнении всех рекомендаций, со временем вы заметите, что ваше самочувствие не так сильно страдает во время геомагнитных ударов.
К таким мерам относятся:
- своевременное посещение врача для профосмотра и корректировки схемы лечения
- ограничение тяжелых физических нагрузок и ограждение себя от стрессов
- правильное и регулярное питание, отказ от вредных привычек
- соблюдение режима дня, полноценный сон
- выполнение гимнастики по утрам и водных процедур в виде обливания прохладной водой или контрастный душ
- увеличение активности в течение дня или вечерние пешие прогулки
- посещение бассейна (или других спортивных занятий, не слишком перегружающих вас)
- выполнение всех рекомендаций врача
- контроль за пульсом и давлением
Если непосредственно в дни магнитной бури вы почувствовали себя очень плохо, можно принять таблетку аспирина. Она поможет разжижить кровь, которая имеет свойство сгущаться в такие дни.