В рубрику "Сообщи свои новости" написал Местный:
КовиВак есть ли в Бердске? Подскажите бердчане, в Бердске есть вакцина КовиВак, кто-нибудь ставил эту вакцину? Какова реакция, есть ли "побочки"?
Какова реакция, есть ли "побочки"?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Местный:
КовиВак есть ли в Бердске? Подскажите бердчане, в Бердске есть вакцина КовиВак, кто-нибудь ставил эту вакцину? Какова реакция, есть ли "побочки"?
От редакции
Какой вакциной прививались вы?
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