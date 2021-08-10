В Бердске есть вакцина КовиВак?
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В Бердске есть вакцина КовиВак?

1:40:528/10/2021
0

Какова реакция, есть ли "побочки"?

Вакцинация спасает от коронавируса

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Местный:

КовиВак есть ли в Бердске? Подскажите бердчане, в Бердске есть вакцина КовиВак, кто-нибудь ставил эту вакцину? Какова реакция, есть ли "побочки"?

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вакцинацияпобочкаКовивак
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