Директора вагона-ресторана задержали после массового отравления детей в поезде Мурманск-Адлер
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Директора вагона-ресторана задержали после массового отравления детей в поезде Мурманск-Адлер

2:00:188/10/2021Фото: pixabay
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Всего отравление получили 87 детей после обеда в вагоне-ресторане.

87 детей отравились в поезде

Директор вагона-ресторана поезда «Мурманск — Адлер» и его сотрудники задержаны по делу о массовом отравлении детей. Следователи выяснили, что повар и официант знали о том, что у них норовирусная инфекция, но не сообщили об этом работодателю. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, «не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала» и «пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников», что привело к массовому отравлению детей.

Напомним, в поезде Мурманск – Адлер произошло серьезное ЧП. Из поезда с признаками отравления были госпитализированы 18 детей, которые ехали в составе организованной группы, а также двоих сопровождающих. 8 августа, стало известно, что число госпитализированных с этого поезда увеличилось до 87 человек. В Туапсинской ЦРБ N1 с кишечной инфекцией находятся 67 школьников, в Апшеронской — 12, еще 8 — в Белореченской. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. По данным Роспотребнадзора, причиной недомогания стал норовирус второго типа. В оперштабе рассказали, что детей перевозили двумя группами. Всего было 246 ребят и 24 сопровождающих, они ехали в детский оздоровительный лагерь. Остальных школьников доставили в здравницы Туапсинского района.

Также выяснилось, что все пострадавшие дети в пути ужинали в вагоне-ресторане после происшествия правоохранители провели проверку и обнаружили там гнилые овощи, плесневый хлеб и продукты с истекшим сроком годности. Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

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