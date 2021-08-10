Директора вагона-ресторана задержали после массового отравления детей в поезде Мурманск-Адлер

Директор вагона-ресторана поезда «Мурманск — Адлер» и его сотрудники задержаны по делу о массовом отравлении детей. Следователи выяснили, что повар и официант знали о том, что у них норовирусная инфекция, но не сообщили об этом работодателю. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, «не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала» и «пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников», что привело к массовому отравлению детей.
Напомним, в поезде Мурманск – Адлер произошло серьезное ЧП. Из поезда с признаками отравления были госпитализированы 18 детей, которые ехали в составе организованной группы, а также двоих сопровождающих. 8 августа, стало известно, что число госпитализированных с этого поезда увеличилось до 87 человек. В Туапсинской ЦРБ N1 с кишечной инфекцией находятся 67 школьников, в Апшеронской — 12, еще 8 — в Белореченской. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. По данным Роспотребнадзора, причиной недомогания стал норовирус второго типа. В оперштабе рассказали, что детей перевозили двумя группами. Всего было 246 ребят и 24 сопровождающих, они ехали в детский оздоровительный лагерь. Остальных школьников доставили в здравницы Туапсинского района.
Также выяснилось, что все пострадавшие дети в пути ужинали в вагоне-ресторане после происшествия правоохранители провели проверку и обнаружили там гнилые овощи, плесневый хлеб и продукты с истекшим сроком годности. Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.