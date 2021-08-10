Как чувствует себя ассенизатор Дмитрий Смагин, которого жестоко покусал ротвейлер под Бердском
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как чувствует себя ассенизатор Дмитрий Смагин, которого жестоко покусал ротвейлер под Бердском

4:12:548/10/2021,Валерия НипомнящаяФото: Дмитрия Смагина
0

Как говорит пострадавший, хозяйка пса так и не позвонила ему. Дмитрий готовит исковое заявление в суд - он пробыл на больничном 39 дней.

Вся рабочая машина, на которой ехал Дмитрий, была в крови

Дмитрий Смагин, на которого 28 мая напал ротвейлер на улице Черемушной в селе Кировском, рассказал о своем самочувствии и как продвигается дело.

Напомним, молодой человек работает ассенизатором. Когда он приехал делать откачку, на него из дома выскочила огромная собака и напала. На руках у Дмитрия остались глубокие раны, в больнице ему наложили швы.

Собака была без поводка, без намордника и без ошейника - хозяйка пыталась оттащить огромного 80-килограммового пса, но не смогла.

- Я когда приехал устанавливать шланг, хозяйка про эту собаку сказала: «Не бойтесь, она не кусается». У меня оторвали кусок мяса с руки. Я работаю слесарем, как мне теперь обеспечивать семью, пока руки полностью не заживут? - говорит мужчина.


Хозяйка пса говорит, что он просто хотел понюхать мужчину. Дмитрий убегал от собаки, тем самым лишь раззадоривая ее, в результате вся рабочая машина ассенизатора была в крови.

Позже мужчине сняли швы, но ему пришлось ставить полный курс уколов от бешенства. Хозяйка собаки, по словам пострадавшего, не отдала её кровь на анализ, чтобы выяснить, не больна ли она.

- Сейчас самочувствие хорошее. Конфликт еще не решил. Хозяйка собаки даже не звонит мне, - поделился Дмитрий в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 10 августа.

Пострадавший рассказал, что готовится подавать заявление в суд.

- Я только судмедэкспертизу сделал. Получил результаты, полицейские их забрали, сейчас придут бумаги, чтобы обращаться в суд. К юристу надо идти, исковое заявление подавать. Это всё очень долго делается, - говорит он.

Сам Дмитрий утверждает, что написал заявление 28 мая, лично ездил в полицию Бердска. Дежурный обещал передать его в Советский район. Сумма за ущерб, которую собирается просить пострадавший, пока не озвучена.

Мужчина рассказал, что больничный длился 39 дней, сейчас он уже вышел на работу.

Будем следить за развитием событий.

Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
бешенствоукуссобакаротвейлершвы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удастся добиться компенсации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России выявили 21 378 новых заболевших коронавирусом за суттки впервые с 30 июня
4:04:03 8/10/2021
В России выявили 21 378 новых заболевших коронавирусом за суттки впервые с 30 июня
Депутат-миллиардер "Единой России" Игорь Редькин признался, что случайно застрел из ружья человека
3:52:59 8/10/2021
Депутат-миллиардер "Единой России" Игорь Редькин признался, что случайно застрел из ружья человека
Можно ли россиянину поставить вакцину Pfizer в Европе? Сколько стоит? Список стран
3:40:37 8/10/2021
Можно ли россиянину поставить вакцину Pfizer в Европе? Сколько стоит? Список стран
Почему в России отменили ношение масок на улице?
3:39:32 8/10/2021
Почему в России отменили ношение масок на улице?
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 10 августа
3:21:49 8/10/2021
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 10 августа
Что должен сделать каждый мусульманин в Новый год по Хиджре 10 августа 2021 года?
3:20:34 8/10/2021
Что должен сделать каждый мусульманин в Новый год по Хиджре 10 августа 2021 года?
Россияне от 14 до 22 лет получат по 3 000 рублей от Путина
3:15:51 8/10/2021
Россияне от 14 до 22 лет получат по 3 000 рублей от Путина
Число отравивших в поезде Мурманск-Адлер детей выросло до 91
3:08:22 8/10/2021
Число отравивших в поезде Мурманск-Адлер детей выросло до 91
Экс-главу правительства Северной Осетии задержали вместе с экс-министром и директором завода за растрату
3:05:53 8/10/2021
Экс-главу правительства Северной Осетии задержали вместе с экс-министром и директором завода за растрату
Премьера "Вампиров средней полосы" на ТНТ. Время показа шоу
2:52:06 8/10/2021
Премьера "Вампиров средней полосы" на ТНТ. Время показа шоу