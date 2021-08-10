Как чувствует себя ассенизатор Дмитрий Смагин, которого жестоко покусал ротвейлер под Бердском

Дмитрий Смагин, на которого 28 мая напал ротвейлер на улице Черемушной в селе Кировском, рассказал о своем самочувствии и как продвигается дело.
Напомним, молодой человек работает ассенизатором. Когда он приехал делать откачку, на него из дома выскочила огромная собака и напала. На руках у Дмитрия остались глубокие раны, в больнице ему наложили швы.
Собака была без поводка, без намордника и без ошейника - хозяйка пыталась оттащить огромного 80-килограммового пса, но не смогла.
- Я когда приехал устанавливать шланг, хозяйка про эту собаку сказала: «Не бойтесь, она не кусается». У меня оторвали кусок мяса с руки. Я работаю слесарем, как мне теперь обеспечивать семью, пока руки полностью не заживут? - говорит мужчина.
Хозяйка пса говорит, что он просто хотел понюхать мужчину. Дмитрий убегал от собаки, тем самым лишь раззадоривая ее, в результате вся рабочая машина ассенизатора была в крови.
Позже мужчине сняли швы, но ему пришлось ставить полный курс уколов от бешенства. Хозяйка собаки, по словам пострадавшего, не отдала её кровь на анализ, чтобы выяснить, не больна ли она.
- Сейчас самочувствие хорошее. Конфликт еще не решил. Хозяйка собаки даже не звонит мне, - поделился Дмитрий в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 10 августа.
Пострадавший рассказал, что готовится подавать заявление в суд.
- Я только судмедэкспертизу сделал. Получил результаты, полицейские их забрали, сейчас придут бумаги, чтобы обращаться в суд. К юристу надо идти, исковое заявление подавать. Это всё очень долго делается, - говорит он.
Сам Дмитрий утверждает, что написал заявление 28 мая, лично ездил в полицию Бердска. Дежурный обещал передать его в Советский район. Сумма за ущерб, которую собирается просить пострадавший, пока не озвучена.
Мужчина рассказал, что больничный длился 39 дней, сейчас он уже вышел на работу.
Будем следить за развитием событий.