Почему в России отменили ношение масок на улице?

К середине августа число заражённых коронавирусом россиян приблизилось к отметке в 6,5 миллионов. Все зарегистрированные случаи ведут свой отсчёт от начала пандемии в марте 2020-го. Уже тогда была предпринята самая очевидная мера защиты – ношение масок. Они позволяют снизить риск проникновения возбудителя коронавируса в организм через дыхательные пути.
Среди россиян встречают те, кто пренебрегает масками, что небезопасно при индийском штамме коронавируса. Он более заразный, и заставляет человека чаще чихать, разбрызгивая «спрей» из слизи с вирусом. Немало и таких, кто стремится защититься любой ценой и не снимает маску даже на улице. Но эта мера – лишняя. Если человек сохраняет дистанцию и не попадает в толпу, без масок можно обойтись. Об этом 6 августа сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в эфире «России 24». Носить маски на улице официально и не требовалось: обязательное их использование касалось только закрытых помещений.
А если носить?
Основные пути передачи возбудителя – воздушно-капельный и контактный. Подхватить коронавирус можно, например, с поручня в маршрутке или товара в магазине, если к ним прикасался заражённый, покашлявший в кулачок, или чихнувший над ними.
Просто так вирус по воздуху не летает – там не его среда обитания. Это «Аргументам и фактам» подтверждал профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета доктор Сергей Яковлев. Постоянно носить маску на улице – значит попусту лишать себя свежего воздуха, который идёт иммунитету только на пользу.
Однако перед входом в здание, будь то магазин или помещение с банкоматом, маску нужно надеть, причём – чистыми руками. Для этого с собой нужно носить флакончик антисептика.
Когда на улице носят маску?
В речи Анны Поповой прозвучало уточнение, когда маски на улице всё-таки нужны. Это – массовые акции и праздники, которые ставят людей «плечом к плечу». Защита органов дыхания понадобится в любой толпе – будь то даже тротуар в час пик. Потому что вдохнуть взвесь вирусной слизи можно, если заражённый покашлял или шумно выдохнул с расстояния в 2-3 метра. Здесь и маска не панацея, потому что уязвимой остаётся слизистая оболочка глаз. Кроме того, маска не прилегает к лицу полностью, оставляя небольшие зазоры по бокам.
Необходимость дистанцироваться даже в масках заставила ограничить работу заведений общепита в некоторых регионах. Например, в Курской области можно заполнить не больше половины столиков, а разрешённые посадочные места должны быть расставлены подальше друг от друга. Это позволяет, при должном уровне дезинфекции, отказаться от масок во время еды.
Какова позиция ВОЗ?
Всемирная организация здравоохранения озаботилась эффективностью масок ещё вначале пандемии. Окончательные рекомендации по использованию появились к июню 2020-го.
Защита от коронавируса в здании или на воздухе не сводится только к маскам. Здесь важен комплекс мер, куда входит мытьё рук, дезинфекция поверхностей, безопасное расстояние.
Главное правило, превращающее маски в надёжного союзника: их надо использовать всем без исключения – больным и здоровым, вакцинированным и переболевшим.