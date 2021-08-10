Николай Чудотворец: запреты и очень важные дела на 11 августа для благости души каждого верующего

Большой праздник. посвященный Рождеству одного из самых почитаемых святых в христианстве - Николая Чудотворца, отмечается православными 11 августа.
В этот день во всех храмах в обязательном порядке пройдут торжественные службы, посвященные святому. Верующие в этот день обращаются к святителю с самыми различными просьбами - считается, что Николай Чудотворец может исполнить любые желания.
Этот святой прожил долгую жизнь и умер своей смертью в преклонном возрасте. За все долгие дни своей жизни он помог невероятному количеству людей, обращавшихся к нему за помощью. Он никогда и никому не отказывал и не брал платы за свою помощь. Случались чудесные исцеления и даже воскрешение мертвого, он помогал всем путникам и несправедливо обиженным, покровительствовал девушкам и маленьким детям, помогал морякам и торговцам. Есть очень много церковным молитв, написанных для обращения к святому.
Традиции и запреты на 11 августа
В этот день не было особых церковных запретов, однако люди выработали свои привычки, традиции и запреты на этот день из уважения к почитаемому святому и покровителю.
Обязательно в этот день посещали храмы читали свои молитвы и просьбы святому Николаю Чудотворцу.
В этот день строго запрещалось выполнять работу, особенно в полях в огородах, для женщин строго запрещалось рукоделие, стирка и серьезная уборка по дому. В настоящие дни эти запреты соблюдать не всегда, а потому люди могут выполнять в этот день только срочную и необходимую работу, которая не может быть отложена на другой день.
В этот день строго запрещается сквернословить и ругаться, обижать ближних, выяснять отношения и устраивать конфликты.
Под строгим запретом сегодня алкоголь, поскольку считается, что тот, кто нарушит этот запрет, может сойти с ума или стать хроническим алкоголиком.
Не рекомендуется в этот день отправляться в дальний путь или принимать какие-то серьезные решения, которые могут изменить вашу жизнь , поскольку люди верили, что так можно потерять свою удачу и счастье.
Не разрешалось в этот день отказывать кому-либо в помощи, помня о том, что почитаемый сегодня святой никогда этого не делал.
Очень хорошо сегодня заниматься благотворительностью, жертвовать одежду тем, у кого её не хватает, раздавать собственные долги, а также примиряться с теми, кто может быть обижен на вас.