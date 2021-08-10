Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года

Несмотря на то, что лето близится к своему окончанию, у огородников всё ещё остаётся очень много работ на своих земельных участках. Можно сказать, что в августе их становится ещё больше, поскольку помимо того, что приходится ухаживать за тем урожаем, который уже растёт, нужно ещё его интенсивно собирать, готовить к хранению, заготавливать на зиму.
Освободившиеся грядки благоприятно засевать сидератами, всё также необходимо не забывать о прополках и поливах. К тому же в этом периоде еще не запрещены посадки и посевы некоторых видов культур, которые в данном месяце в основном высаживаются в теплицу, для того чтобы собирать их в начальный осенне-зимний период.
Для каждого вида огородных работ существуют свои благоприятные и неблагоприятные дни, которые можно определить по данным лунных календарей. В лунном календаре учитывается не только растущая или убывающая луна, но и содержатся данные о том, в каком созвездии луна пребывает в эти сутки. Созвездие может быть плодородным или не плодородным, исходя из этого и делаются выводы о благоприятности того или иного дня.
Благоприятные дни для посева
Лук на зеленое перо (в теплице) — 18, 19, 28
Редиска (в теплице) — 23, 24, 27, 28
Цветная капуста и капуста кольраби (в теплице) — 14, 15, 24, 28, 29
Рассада огурцов (в теплице) — 14, 15
Любые виды зелени — 14, 15, 23, 24, 27
Благоприятные дни для садовых работ
Пересадка и пикирование — 16-17, 20, 21, 26-31
Пропалывание и прореживание всходов — 18-21, 26-28
Минеральные удобрения — 16-18, 20, 26
Органические удобрения — 16-19, 25-26
Удаление лишних побегов и веток — 16-19, 29-31
Работа с химией — 17-21, 26-27
Посадка новых саженцев — 18-19, 27, 28-29
Сбор семян — 12-15, 16-18, 26-30
Работа с корнями - 17-21
Косить газон - 11-13, 16-20, 22-24, 29-31