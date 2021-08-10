Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 10 августа
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Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 10 августа

3:21:498/10/2021Фото: pixabay
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В регионе выявили еще 198 новых зараженных.

Заболеваемость ковидом в регионе продолжает расти
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 10 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых заболевших в регионе. Так, за прошедшие сутки выявили 198 новых зараженных.

К сожалению, скончались еще 12 человек с ковидом: мужчины в возрасте 53, 56, 58, 61, 81, 91, 79 лет и женщины в возрасте 80 и 84 лет и три женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 439 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 870 пациентов, в том числе 63 ребенка. В отделениях реанимации находятся 276 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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