Депутат-миллиардер "Единой России" Игорь Редькин признался, что случайно застрел из ружья человека
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Депутат-миллиардер "Единой России" Игорь Редькин признался, что случайно застрел из ружья человека

3:52:598/10/2021Фото: pixabay
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Он решил напугать медведя и выстрелил в кусты.

Депутат охотился на медведя

На Камчатке местный депутат от Единой России Игорь Редькин случайно застрелил медведя. Как стало известно, он пытался спугнуть медведя.

Отметим, что Редькин один из самых богатых депутатов России, за последние три года он заработал около полутора миллиардов рублей. Когда жители поселка Озерновский пожаловались ему на медведя, который ходит в окрестностях, он взял ружье и пошел на охоту.

Хищника он сумел спугнуть выстрелом, однако позже узнал, что примерно в это же самое время, в этом же самом месте в темноте был ранен из огнестрельного оружия местный житель Андрей Толстопятов, который позже умер в больнице. Он признался в убийстве, связав два события. Также он ушел с поста депутата и вышел из партии.

По данным местного информационного агентства «Кам 24», во вторник, 10 августа, депутат был задержан, мера пресечения для него будет определена позднее.

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