Семья погибшего на охоте под Новосибирском мужчины не верит в случайность его смерти

Семья мужчины, который погиб на охоте под Новосибирском, не согласна с приговором виновному – ему дали год условно.
Напомним, в 2019 году Александр Францев и его школьный товарищ Евгений отправились снимать стресс на охоту. Первый не проверил кусты и выстрелил. А его друг в это время устроил там засаду для диких животных. В итоге, Евгений из-за ранения дробью потерял много крови и скончался на месте.
Суд приговорил Александра к году лишения свободы условно, так как был уверен, что все произошло случайно. Адвокат в это не верит — возможные причины убийства были. Саша и до совместной охоты угрожал товарищу, даже приезжал с разборками к нему на работу. Мужчины часто ссорились: Евгений не хотел брать товарища на работу в магазин, а Александр ревновал к нему жену. Супруга потерпевшего подала апелляцию, но суд оставил приговор в силе.