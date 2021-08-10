В России выявили 21 378 новых заболевших коронавирусом за суттки впервые с 30 июня

Сегодня, 10 августа, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в стране выявили 21 378 новых заболевших. Всего на территории страны за все время пандемии зарегистрировано 6 491 288 заражений.
За сутки от COVID-19 скончалось 792 человека. Теперь общее число жертв с летальным исходом составило 166 442 случая.
Также, по информации оперштаба, за прошедшие сутки в стране выздоровели 18 729 человек. За все время пандемии выздоровело 5 788 710 пациентов.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».