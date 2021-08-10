Число погибших после аварии с кислородным оборудованием в больнице Северной Осетии увеличилось до 11
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Число погибших после аварии с кислородным оборудованием в больнице Северной Осетии увеличилось до 11

4:21:478/10/2021Фото: pixabay
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О проблемах с подачей кислорода в больнице знали с первого дня.

Из-за неполадок с оборудованием погибли 11 человек

В Северной Осетии скончались еще двое мужчин после аварии с кислородным оборудованием таким образом, погибших уже 11 человек. Как стало известно, о проблемах с оборудованием уже знали. Врачи жаловались на низкое давление в системе, но никто ничего не делал.

Напомним, поломка произошла в минувший понедельник. 71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, и из этих 13 человек девять скончались. Больница на 40 минут осталась без кислорода. По плану при такой аварии основную трубу должны были заменить резервной, но её не успели построить. Меньше чем за час специалисты прокинули и сварили резервную ветку. За это время погибли девять пациентов.

62 человека продолжают находиться в тяжелом состоянии. Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением. Каждый пациент под индивидуальным наблюдением врачей.

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