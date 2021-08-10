СК возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова
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СК возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова

4:33:238/10/2021Фото: СК
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Их обвиняют в финансировании экстремистских организаций.

Уголовное дело заведено в отношении соратников оппозиционера

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова – о финансировании экстремистских организаций. Об этом сообщила официальный представитель СК.

- Возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления "Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации, - рассказала Светлана Петренко.

Также она отметила, что организация «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального признана в России экстремистской, а также запрещена экстремистская деятельность общественного движения "Штабы Навального". Но, несмотря на это, 5 августа в интернете был размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК (запрещена в РФ), и Волкова, руководившего "Штабами Навального" (запрещена в РФ).

- Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке, - отметила Петренко.

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