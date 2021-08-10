Хозяйка квартиры выставила счет в 500 000 рублей за исцарапанный диван и обои арендатору в Новосибирске
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Хозяйка квартиры выставила счет в 500 000 рублей за исцарапанный диван и обои арендатору в Новосибирске

4:56:138/10/2021Фото: Pxfuel
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Котенок исцарапал мебель в арендованной квартире, арендатор согласен все починить, но хозяйка желает купить новую мебель.

Найденный кот может обойтись своему хозяину в полмиллиона рублей

Аренда квартиры - проблема для обеих сторон — хозяева жилья хотят чтобы состояние недвижимости и ее составляющей за год использования не изменилось, съемщики хотят полноценно жить за деньги, которые платят.

В Новосибирске хозяйка и арендатор не могут договориться — владелица квартиры требует от съёмщика 500 тысяч за то, что кот испортил диван и обои.

32-летний Игорь Лапин в течение полутора лет проживания в арендованной квартире вел себя максимально аккуратно - вечеринки не устраивал, чистоту соблюдал. Единственное правило, которое он не смог выполнить — отсутствие животных в квартире (в объявлении было строго-настрого "без животных"). Ирина Лобовникова, владелица недвижимости, жила по соседству и услышала тихое мяуканье. После проверки выяснилось, что кожаный диван и обои исцарапаны, тюль — в зацепках.

Добросовестный арендатор изъявил желание устранить все, что натворил его питомец, однако хозяйка квартиры уже настроилась приобрести новую мебель шторы и обои за счет человека, который исправно платил все полтора года за квартиру. Ущерб ею оценен в огромных суммах - за диван 300 тысяч рублей, обои — 117 тысяч рублей.

Мужчина подал апелляцию, в суде ему отказали, а Ирина планирует ещё поднять стоимость ущерба от кота, пишет Mash.

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