Папу Римского поместили под усиленную охрану из-за угроз
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Папу Римского поместили под усиленную охрану из-за угроз

4:53:548/10/2021Фото: pixabay
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Ему направили конверт с тремя пулями внутри.

Папе Римскому начали угрожать

Папу Римского поместили под повышенную охрану после того, как в его адрес получили угрозу убийства. Как выяснилось, сотрудники почты смогли перехватить конверт с 3 пулями, который был адресован понтифику. После этого стражи порядка узнали о письме, которое остановили в сортировочном центре недалеко от Милана. Сейчас полицейские расследуют это дело и считают, что письмо Папе прислали из Милана.

В заявлении силовиков говорится:

- Мы можем подтвердить, что ночью в сортировочном офисе в Пескьера-Борромео, Милан, карабинеры изъяли конверт с итальянской почтой, содержащий три пули и адресованный Папе Римскому.

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