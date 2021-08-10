Папу Римского поместили под усиленную охрану из-за угроз

Папу Римского поместили под повышенную охрану после того, как в его адрес получили угрозу убийства. Как выяснилось, сотрудники почты смогли перехватить конверт с 3 пулями, который был адресован понтифику. После этого стражи порядка узнали о письме, которое остановили в сортировочном центре недалеко от Милана. Сейчас полицейские расследуют это дело и считают, что письмо Папе прислали из Милана.
В заявлении силовиков говорится:
- Мы можем подтвердить, что ночью в сортировочном офисе в Пескьера-Борромео, Милан, карабинеры изъяли конверт с итальянской почтой, содержащий три пули и адресованный Папе Римскому.