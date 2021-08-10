Голубая Луна 22 августа 2021 года: Что можно и нельзя делать в особый период Полнолуние в Водолее

Полнолуние, которое уже назвали Голубым. наступит 22 августа в текущем году. Оно произойдет в 15:02 по времени Москвы. Необычность его в том, что оно второй раз за этот сезон случится в созвездии Водолея.
К полнолуниям люди всегда относились настороженно, поскольку всегда неизвестно, как поведет себя Луна и на какие сферы нашей жизни может повлиять. Но это стало более предсказуемым, когда астрологи поняли, что влияние пикового состояния луны меняется в зависимости от того, в каком созвездии оно происходит и при каких аспектах других планет.
Астрологи называют ожидаемое полнолуние благоприятным, поскольку его основное влияние будет производиться на личные отношения каждого человека в сторону их улучшения. В это время пары, у которых было не все гладко, получат прекрасную возможность примириться и выяснить все недопонимания, а те, у которых всё хорошо и стабильно, смогут пережить новый всплеск чувств и укрепить ещё больше свои отношения. Для одиноких людей появится великолепный шанс избавиться от одиночества и встретить человека своей мечты.
Помимо такого основного влияния, люди получат возможность улучшить свой материальный достаток, а также увидят новые горизонты для личностного и духовного роста. Специалисты утверждают, что большинство людей в это полнолуние ощутят себя очень счастливыми и довольными внешними обстоятельствами. Будет очень благоприятно заводить новые связи с любой целью, возможен поиск новых партнеров либо покровителей.
Для людей, которые слишком подвержены влиянию новолуния, существует опасность чрезмерного проявления собственного высокомерия и эгоизма, жадности и стремления к аморальным поступкам. Им рекомендуется сдерживать свои желания и контролировать эмоции более сильно, чем другим.
Очень благоприятно в это полнолуние будет избавляться от всего старого и ненужного, в том числе от плохих воспоминаний и живших себя отношений.
Не рекомендуется браться за новые проекты и ответственные дела, а также решаться на значительные перемены, способные круто изменить вашу жизнь. Любые посещающие вас сегодня идеи благоприятно записывать на отдельный листок для того, чтобы в ближайшем будущем, основываясь на них, составить себе новый план дальнейшего развития и направления деятельности.