С Днем сына и дочки в праздник 11 августа: Открытки и самые нужные слова
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С Днем сына и дочки в праздник 11 августа: Открытки и самые нужные слова

8:35:258/10/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Национальный день сына и дочери отмечается ежегодно 11 августа.

День сына и дочери

Мои сыночки – близнецы, родные,
С рожденья Днем вас поздравляю, дорогие!
Удачи вам по жизни я желаю,
В два раза счастья больше будет, знаю!
В два раза больше каждого люблю,
И об одном лишь я судьбу молю:
Чтоб были вы здоровыми всегда,
И будете вы счастливы тогда!

День сына и дочери

Мои славные детишки,
Близнецы мои, сынишки,
С Днем рожденья, счастья вам!
Я счастливее всех мам!
Ну и вам желаю счастья,
Ни невзгоды, ни ненастья,
Вместе будут не страшны!
Поздравляю, пацаны!

День сына и дочери

Вы близняшки, мои, дочки,
Мои алые цветочки,
От души вас поздравляю,
С Днем рожденья, и желаю,
Краше всех цвести, расти,
Счастье в жизни обрести,
Чтобы было все у вас
В вашей жизни просто класс!

День сына и дочери

Вас часто путают друзья,
Родные и учителя!
И только мама точно знает –
Как каждая из вас сияет,
Как каждая из вас смеется,
И что вам лучше удается.
Я вас, дочурки, поздравляю!
Здоровья крепкого желаю!

День сына и дочери

Стихи: privetpeople.ru
Картинки: Курьер. Среда. Бердск

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