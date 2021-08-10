С Днем сына и дочки в праздник 11 августа: Открытки и самые нужные слова

Мои сыночки – близнецы, родные,
С рожденья Днем вас поздравляю, дорогие!
Удачи вам по жизни я желаю,
В два раза счастья больше будет, знаю!
В два раза больше каждого люблю,
И об одном лишь я судьбу молю:
Чтоб были вы здоровыми всегда,
И будете вы счастливы тогда!
Мои славные детишки,
Близнецы мои, сынишки,
С Днем рожденья, счастья вам!
Я счастливее всех мам!
Ну и вам желаю счастья,
Ни невзгоды, ни ненастья,
Вместе будут не страшны!
Поздравляю, пацаны!
Вы близняшки, мои, дочки,
Мои алые цветочки,
От души вас поздравляю,
С Днем рожденья, и желаю,
Краше всех цвести, расти,
Счастье в жизни обрести,
Чтобы было все у вас
В вашей жизни просто класс!
Вас часто путают друзья,
Родные и учителя!
И только мама точно знает –
Как каждая из вас сияет,
Как каждая из вас смеется,
И что вам лучше удается.
Я вас, дочурки, поздравляю!
Здоровья крепкого желаю!
Стихи: privetpeople.ru
Картинки: Курьер. Среда. Бердск