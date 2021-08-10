За подозрение в убийстве инвалида депутата выгнали из КПРФ

29-летний депутат городского совета Мелеуза Александр Котелевский был исключен из рядов КПРФ после того, как его стали подозревать в смерти инвалида.
В 2020 году после избрания в горсовет депутат Котелевский был замешан в громком скандале, связанным со смертью рабочего Ильфата Тутхнеева.
- Депутата Александра Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования, — сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
После перепалки, возникшей в состоянии алкогольного опьянения между Александром Котелевским и рабочим мастерской тот был задержан. После нанесения побоев депутатом Ильфат Тутхнеев скончался.
Инцидент произошел в башкирском городе Мелеуз в ночь на 5 августа. Обвиняемый и 38-летний потерпевший Ильфат Тутхнеев выпивали в его мастерской. Рабочий с инвалидностью готовил сувенир к свадьбе Котелевского, однако между ними произошла ссора, пишут РИА Новости.