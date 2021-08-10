За подозрение в убийстве инвалида депутата выгнали из КПРФ
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За подозрение в убийстве инвалида депутата выгнали из КПРФ

5:37:478/10/2021Фото: Рixabay
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Исключение из партии КПРФ для 29-летнего депутата последовало за скандалом в Башкирии из-за сувенира на свадьбу.

Избиение рабочего в мастерской закончилось его смертью

29-летний депутат городского совета Мелеуза Александр Котелевский был исключен из рядов КПРФ после того, как его стали подозревать в смерти инвалида.

В 2020 году после избрания в горсовет депутат Котелевский был замешан в громком скандале, связанным со смертью рабочего Ильфата Тутхнеева.

- Депутата Александра Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования, — сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

После перепалки, возникшей в состоянии алкогольного опьянения между Александром Котелевским и рабочим мастерской тот был задержан. После нанесения побоев депутатом Ильфат Тутхнеев скончался.

Инцидент произошел в башкирском городе Мелеуз в ночь на 5 августа. Обвиняемый и 38-летний потерпевший Ильфат Тутхнеев выпивали в его мастерской. Рабочий с инвалидностью готовил сувенир к свадьбе Котелевского, однако между ними произошла ссора, пишут РИА Новости.

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