Олимпийская спортсменка умерла через несколько часов после публикации поста в Инстаграм
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Олимпийская спортсменка умерла через несколько часов после публикации поста в Инстаграм

5:04:578/10/2021Фото: pixabay
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Ей было всего 24 года.

Девушка скончалась на 25 году жизни

Накануне умерла велосипедистка из Новой Зеландии Оливия Подмор. Ей было всего 24 года. Как стало известно, ее не выбрали для участия в Олимпиаде в Токио, но она была чемпионкой Новой Зеландии по кейрину в 2017 году и участвовала в женском командном спринте в Рио.

За несколько часов до своей смерти она опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала, как бороться на высоком уровне.

- Ощущение, когда вы выигрываете, не похоже ни на какое другое, но чувство, когда вы проигрываете, когда вас не выбирают, даже когда вы квалифицируетесь, когда <вы> травмированы, когда вы не оправдываете ожидания общества, такое как покупка дома, брак, дети - все потому, что <ты> пытаешься отдать все своему спорту, и это не похоже ни на что, - написала она.

Власти страны выразили соболезнования в связи с ее смертью.

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