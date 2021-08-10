Олимпийская спортсменка умерла через несколько часов после публикации поста в Инстаграм

Накануне умерла велосипедистка из Новой Зеландии Оливия Подмор. Ей было всего 24 года. Как стало известно, ее не выбрали для участия в Олимпиаде в Токио, но она была чемпионкой Новой Зеландии по кейрину в 2017 году и участвовала в женском командном спринте в Рио.
За несколько часов до своей смерти она опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала, как бороться на высоком уровне.
- Ощущение, когда вы выигрываете, не похоже ни на какое другое, но чувство, когда вы проигрываете, когда вас не выбирают, даже когда вы квалифицируетесь, когда <вы> травмированы, когда вы не оправдываете ожидания общества, такое как покупка дома, брак, дети - все потому, что <ты> пытаешься отдать все своему спорту, и это не похоже ни на что, - написала она.
Власти страны выразили соболезнования в связи с ее смертью.