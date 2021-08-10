СК завел уголовное дело после гибели 11 пациентов в больнице Северной Осетии
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СК завел уголовное дело после гибели 11 пациентов в больнице Северной Осетии

5:09:198/10/2021Фото: pixabay
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Правоохранители считают, что услуги были оказаны с несоблюдением требований безопасности.

Люди скончались от нехватки кислорода

Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели девяти человек при прорыве трубы с кислородом в больнице Владикавказа.

- По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщили в СК в понедельник.

Напомним, поломка произошла в минувший понедельник. 71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, и из этих 13 человек девять скончались. Больница на 40 минут осталась без кислорода. По плану при такой аварии основную трубу должны были заменить резервной, но её не успели построить. Меньше чем за час специалисты прокинули и сварили резервную ветку. За это время погибли девять пациентов.

60 человек продолжают находиться в тяжелом состоянии. Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением. Каждый пациент под индивидуальным наблюдением врачей.

Несколько часов назад стало известно, что скончались еще двое мужчин, которые находились в больнице. Таким образом, число жертв неисправного кислородного оборудования увеличилось до 11 человек.

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