Беременную вторым ребенком 15-летнюю Дашу зверски избил маленький "папа"

В 13 лет Даша Судишникова стала жертвой изнасилования старшеклассника и забеременела. Она решила оставить ребенка и стала мамой. Но спустя два года она заявила, что вновь беременна.
Отцом второго малыша стал несовершеннолетний бойфренд малолетней мамы. Однако жить с парнем и связывать с ним жизнь она не хочет ― звезда программы «Пусть говорят» уже было решилась на аборт, но врачи убедили девочку оставить плод. Такая мысль появилась у Даши не случайно ― на днях парень так избил Суднишникову, что она была вынуждена обратиться в правоохранительные органы. Она отметила, что ее парень сам ребенок и не готов к малышу.
Но вот горе молодой мамы было не долго – она сообщила свои поклонникам, что скоро переедет в Барнаул, где будет снимать квартиру со своей знакомой. А в 16 лет она собирается выйти замуж за нового избранника.
Напомним, что год назад из роддома ее встречал 11-летний бойфренд. Несмотря на разницу в возрасте, девушка утверждала, что несовершеннолетний избранник готов принять ее ребенка от другого: после экспертизы Даша призналась, что стала жертвой изнасилования.