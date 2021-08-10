Lancet: Лечение редких случаев свертывания крови в головном мозге после вакцинации против коронавируса

Новое исследование под руководством UCL и UCLH пациентов с тромбозом церебральных вен (CVT) после вакцинации от COVID-19 предоставляет более четкое руководство для врачей, пытающихся диагностировать и лечить пациентов.
Исследование, опубликованное в The Lancet, представляет собой наиболее подробный отчет о характеристиках CVT, когда он вызван новой иммунной тромботической тромбоцитопенией, индуцированной вакциной (VITT).
VITT - это состояние, характеризующееся закупоркой вен и заметным снижением количества тромбоцитов, компонентов крови, которые являются важной частью системы свертывания крови. Самым распространенным и серьезным проявлением ВИТТ является ЦВН, при котором вены, отводящие кровь из головного мозга, блокируются, сообщает
medicalxpress.com.
Это новое исследование подробно рассматривает 70 пациентов с VITT-ассоциированной CVT после вакцинации по сравнению с 25 пациентами с CVT без доказательств VITT.
Авторы предполагают, что некоторые виды лечения, такие как внутривенный иммуноглобулин , по-видимому, связаны с лучшими результатами, но предостерегают от слишком большого чтения результатов наблюдательного исследования, заявив, что надежные доказательства лечения могут быть получены только в рандомизированном клиническом исследовании.
Успех NHS в программе вакцинации делает Великобританию очень хорошим местом для изучения редких побочных эффектов вакцинации COVID-19. Авторы начали собирать свои случаи в течение нескольких недель после обнаружения этого нового состояния и представили свой отчет в течение двух месяцев после того, как о нем сообщили в медицинской литературе.
Связанная с VITT CVT имеет очень высокий уровень смертности. Даже без VITT CVT - очень серьезное заболевание, при этом около 4% пациентов умирают во время их госпитализации. Однако у пациентов с VITT-ассоциированными CVT, наблюдаемыми в этом исследовании, уровень смертности во время госпитализации был примерно в семь раз выше, чем у 29%.
Этот худший результат объясняется, по крайней мере, частично, тем, что аномальная закупорка вен гораздо более обширна в этом состоянии, с большим количеством заблокированных вен как в голове, так и в других частях тела.
Ведущий автор, доктор Ричард Перри, невролог-консультант Национальной больницы неврологии и нейрохирургии и организатор модулей по инсульту, магистр медицины в Институте неврологии UCL Queen Square, сказал: «С болезнью такой серьезности, часто у молодых пациентов, которые были ранее здоровые и здоровые, врачи отчаянно нуждались в доказательствах относительно методов лечения, которые могли бы предотвратить некоторые смерти и инвалидность, возникающие в результате этого состояния.
«Хотя обсервационное исследование не является идеальной платформой для получения доказательств того, какие лекарства работают, может пройти много времени, прежде чем мы получим доказательства рандомизированных клинических испытаний , золотой стандарт для тестирования новых методов лечения. На данный момент мы зависим от обсервационных исследований как CAIAC за наши доказательства ".
Исследование обеспечивает поддержку трех принципов лечения, установленных к настоящему времени Экспертной группой гематологов, на основе ранней работы в UCLH и двух других европейских центрах:
Использование антикоагулянтов, не содержащих гепарин
Назначьте лечение, чтобы попытаться снизить уровень аномальных антител, вызывающих это состояние, и
Избегайте стратегии попытки вернуть количество тромбоцитов к нормальному уровню путем переливания тромбоцитов.
Соавтор, профессор Дэвид Верринг (Институт неврологии UCL Queen Square) сказал: «Хотя об этом синдроме уже сообщалось ранее, это многоцентровое исследование в масштабах всей Великобритании является наиболее подробным на сегодняшний день описанием клинических и радиологических особенностей, которое должно помочь клиницистам распознавать и лечить его быстро ».
Соавтор статьи Мари Скалли, профессор гемостаза и тромбоза в Институте сердечно-сосудистых наук UCL и гематолог-консультант UCLH, сказала: «Как ни заманчиво было бы заменить тромбоциты, которые отсутствуют в этом состоянии, путем вливания новых тромбоцитов от доноров крови, мы не рекомендую этот подход. Однако в случаях, требующих нейрохирургических вмешательств, это сложно, и в таких ситуациях они необходимы для предотвращения кровотечений. Предположительно, причина того, что количество тромбоцитов в кровотоке при VITT настолько низкое, заключается в том, что они быстро используются из-за аномального свертывания крови. Вливание большего количества тромбоцитов может просто подлить масла в огонь ».
Соавтор, Кристин Роффе, профессор медицины инсульта в Кильском университете, сказала: «Хотя есть веские теоретические причины, поддерживающие принятие этих стратегий лечения, до сих пор не было никаких клинических доказательств их использования. Гепариновые препараты, разжижающие кровь, и внутривенный иммуноглобулин были связаны с лучшими результатами для пациентов, что стало первым клиническим доказательством из большой серии случаев в поддержку этих методов лечения ».
Доктор Аластер Уэбб, невролог-консультант в больнице Джона Рэдклиффа в Оксфорде, сказал: «Мы обнаружили, что те пациенты, которым вводили внутривенный иммуноглобулин - лечение, при котором тело наводняется нормальными антителами, чтобы попытаться уменьшить эффекты аномального - с большей вероятностью покинут больницу живыми и смогут жить независимой жизнью, а не зависеть от опекунов или семьи, которые будут заботиться о них.
«Использование негепариновых антикоагулянтов также было связано с более благоприятным исходом. Наши данные не доказывают, что эти методы лечения работают, поскольку наиболее серьезно пострадавшие пациенты, возможно, были слишком нездоровы, чтобы получать их вовремя, но результаты подтверждают их использование. пока мы ищем более убедительные доказательства », - сказал он.
С другой стороны, переливание тромбоцитов было связано с худшим исходом у пациентов с VITT-ассоциированной ЦВТ. Хотя данные наблюдений не могут доказать вред от такого подхода к лечению, исследование подтверждает уже высказанные опасения по поводу потенциального вреда переливания тромбоцитов.
Хотя ЦВТ, связанное с VITT, является тяжелым заболеванием, оно, по-видимому, встречается крайне редко, и авторы подчеркивают, что для большинства людей риск отказа от вакцинации против COVID-19 для их здоровья, вероятно, будет намного выше.