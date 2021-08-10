Водитель на иномарке задавил 10-месячного младенца на пляже

Страшное ЧП произошло в Воронеже – там водитель иномарки задавил младенца. Трагедия произошла вечером 8 августа в 950 метрах от 500-километровой отметки автодороги М-4 "Дон" в Воронеже. Известно, что Форд наехал на 10-месячного мальчика. Который был с отцом. От полученных травм младенец скончался на месте.
Очевидцы сообщают, что на пляже отдыхали две незнакомые семьи. Машины стояли у берега, и в какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Под колесами оказались отец с сыном, мужчина смог выбраться.
- Кто был за рулем, я не знаю <…> Я освидетельствование не проводила, но все мужчины со стороны виновных на вид были трезвы. Со слов владельцев "Форда", за руль села их маленькая дочь, - пишет Телеграм-канал «Воронеж№1» со ссылкой на очевидцев.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, виновника аварии разыскивают.