Водитель на иномарке задавил 10-месячного младенца на пляже
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Водитель на иномарке задавил 10-месячного младенца на пляже

5:30:308/10/2021Фото: ГУ МВД России
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Ребенок находился там вместе со своим отцом.

Мальчик скончался на месте от полученных травм

Страшное ЧП произошло в Воронеже – там водитель иномарки задавил младенца. Трагедия произошла вечером 8 августа в 950 метрах от 500-километровой отметки автодороги М-4 "Дон" в Воронеже. Известно, что Форд наехал на 10-месячного мальчика. Который был с отцом. От полученных травм младенец скончался на месте.

Очевидцы сообщают, что на пляже отдыхали две незнакомые семьи. Машины стояли у берега, и в какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Под колесами оказались отец с сыном, мужчина смог выбраться.

- Кто был за рулем, я не знаю <…> Я освидетельствование не проводила, но все мужчины со стороны виновных на вид были трезвы. Со слов владельцев "Форда", за руль села их маленькая дочь, - пишет Телеграм-канал «Воронеж№1» со ссылкой на очевидцев.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, виновника аварии разыскивают.

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