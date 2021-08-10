МакSим впервые за время болезни обратилась к поклонникам и поблагодарила спасших ее от смерти врачей
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МакSим впервые за время болезни обратилась к поклонникам и поблагодарила спасших ее от смерти врачей

6:16:558/10/2021Фото: @maksimartist
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Певица была шокирована тем, что в коме она провела больше месяца, для нее прошло два дня.

МакSим обратилась к поклонникам

Певица МакSим после долгого молчания выставила свой первый пост в Instasgram. Она обратилась к поклонникам и поблагодарила людей, которые помогли ей вернуться к жизни. Певица обратилась с благодарностью к Марьяне Анатольевне, Елене Викторовне, Денису Петровичу и Зинаиде Юрьевне а также ко всем , кто работает в больнице №52.

Марина Абросимова отметила профессионализм всей команды врачей и отметила, что молитвы и мысли поклонников и неравнодушных людей помогли ей справиться с тяжелым состоянием.

- Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу, - обратилась к поклонникам певица в Instagram.

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