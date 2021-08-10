Новый смертельно опасный вирус Марбург может стать очередной пандемией
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новый смертельно опасный вирус Марбург может стать очередной пандемией

8:48:398/10/2021,КЭТИ СЬЮЭЛЛФото: pixabay.com
0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила первую смерть от вируса Марбург в Западной Африке.

Первоначальное заражение во время вспышек марбургского вируса начинается с «воздействия в шахтах или пещерах, населенных колониями летучих мышей

Что такое очень заразный вирус Марбург и каковы симптомы болезни?
С 1967 г. произошло 12 крупных вспышек вируса Марбург, в основном в восточной и южной частях Африки. Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила первую смерть от вируса Марбург в Западной Африке после смерти одного человека в Гвинее, пишет express.co.uk.
По сообщению ВОЗ, на прошлой неделе после того, как пациент обратился за лечением в местную клинику, был подтвержден новый случай вируса Марбург в Гвинее.

Matshidiso Moeti, региональный директор ВОЗ в Африке, заявил в своем заявлении: «Возможность распространения вируса Марбург повсюду означает, что мы должны остановить его.

«Мы работаем с органами здравоохранения, чтобы принять быстрые ответные меры, основанные на прошлом опыте и знаниях Гвинеи в борьбе с лихорадкой Эбола, которая передается аналогичным образом».

По данным ВОЗ, летальность в Марбурге во время прошлых вспышек колебалась от 24 до 88 процентов, в зависимости от штамма вируса и лечения.

Каковы симптомы вируса Марбург?
Вирус Марбург - один из двух вирусов семейства филовирусов, второй - вирус Эбола.

Вирус Марбург может вызвать тяжелую и смертельную геморрагическую лихорадку (VHF).

Симптомы вируса включают головную боль, рвоту кровью, мышечные боли и кровотечение из различных отверстий.

Согласно веб-сайту правительства Великобритании, инкубационный период марбургской геморрагической лихорадки составляет от трех до 10 дней.

Болезнь наступает внезапно, с:


  • сильная головная боль
  • недомогание
  • высокая температура
  • прогрессирующее и быстрое истощение

Примерно к третьему дню симптомы включают:

  • водянистый понос
  • боль в животе
  • спазмы
  • тошнота
  • рвота

В правительственном руководстве отмечается, что симптомы становятся «все более серьезными», и у многих пациентов тяжелая геморрагическая лихорадка развивается через пять-семь дней.

В правительственном руководстве добавлено: «В смертельных случаях обычно наблюдается некоторая форма кровотечения, часто из нескольких мест.

«Многие из ранних симптомов марбургской геморрагической лихорадки сходны с симптомами других инфекционных заболеваний, таких как малярия или брюшной тиф.

«Подтверждение болезни требует лабораторных исследований».

Как передается вирус Марбург?

Первоначальное заражение во время вспышек марбургского вируса начинается с «воздействия в шахтах или пещерах, населенных колониями летучих мышей Rousettus», - говорится в правительственном руководстве.

Один инфицированный человек может передать вирус Марбург другому при тесном контакте.

Кровь и другие жидкости организма, такие как слюна и рвота, также могут передавать вирус другому человеку.

Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Миллиардер Шестун пропал из тюрьмы: где его нашли
Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Как Любовь Соболь смогла покинуть Россию
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
заражениевирус Марбург
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас не зарождаются фобии по поводу вирусов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Lancet: Лечение редких случаев свертывания крови в головном мозге после вакцинации против коронавируса
8:46:09 8/10/2021
Lancet: Лечение редких случаев свертывания крови в головном мозге после вакцинации против коронавируса
БердскПолиция Бердска просит помочь найти серийного квартирного вора в маске и кепке
8:40:34 8/10/2021
Полиция Бердска просит помочь найти серийного квартирного вора в маске и кепке
С Днем сына и дочки в праздник 11 августа: Открытки и самые нужные слова
8:35:25 8/10/2021
С Днем сына и дочки в праздник 11 августа: Открытки и самые нужные слова
2 сильнейших молитвы в Рождество святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года
8:20:49 8/10/2021
2 сильнейших молитвы в Рождество святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года
Суд отклонил иск Навального к Пескову о словах про работу со спецслужбами
8:06:49 8/10/2021
Суд отклонил иск Навального к Пескову о словах про работу со спецслужбами
БердскСад-ясли в Южном микрорайоне Бердска сдадут в начале 2022 года: Вице-губернатор раскритиковал уличные площадки
7:53:13 8/10/2021
Сад-ясли в Южном микрорайоне Бердска сдадут в начале 2022 года: Вице-губернатор раскритиковал уличные площадки
Суд выдворил из России 12 иностранцев за массовую драки в Мытищах
7:22:26 8/10/2021
Суд выдворил из России 12 иностранцев за массовую драки в Мытищах
Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
7:20:23 8/10/2021
Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
Билл Гейтс обеднел после развода: Он стал пятым среди богатейших людей планеты
7:03:07 8/10/2021
Билл Гейтс обеднел после развода: Он стал пятым среди богатейших людей планеты
Брат задушил 15-летнюю девочку по время семейного путешествия
6:52:35 8/10/2021
Брат задушил 15-летнюю девочку по время семейного путешествия