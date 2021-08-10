Новый смертельно опасный вирус Марбург может стать очередной пандемией

Что такое очень заразный вирус Марбург и каковы симптомы болезни?
С 1967 г. произошло 12 крупных вспышек вируса Марбург, в основном в восточной и южной частях Африки. Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила первую смерть от вируса Марбург в Западной Африке после смерти одного человека в Гвинее, пишет express.co.uk.
По сообщению ВОЗ, на прошлой неделе после того, как пациент обратился за лечением в местную клинику, был подтвержден новый случай вируса Марбург в Гвинее.
Matshidiso Moeti, региональный директор ВОЗ в Африке, заявил в своем заявлении: «Возможность распространения вируса Марбург повсюду означает, что мы должны остановить его.
«Мы работаем с органами здравоохранения, чтобы принять быстрые ответные меры, основанные на прошлом опыте и знаниях Гвинеи в борьбе с лихорадкой Эбола, которая передается аналогичным образом».
По данным ВОЗ, летальность в Марбурге во время прошлых вспышек колебалась от 24 до 88 процентов, в зависимости от штамма вируса и лечения.
Каковы симптомы вируса Марбург?
Вирус Марбург - один из двух вирусов семейства филовирусов, второй - вирус Эбола.
Вирус Марбург может вызвать тяжелую и смертельную геморрагическую лихорадку (VHF).
Симптомы вируса включают головную боль, рвоту кровью, мышечные боли и кровотечение из различных отверстий.
Согласно веб-сайту правительства Великобритании, инкубационный период марбургской геморрагической лихорадки составляет от трех до 10 дней.
Болезнь наступает внезапно, с:
- сильная головная боль
- недомогание
- высокая температура
- прогрессирующее и быстрое истощение
Примерно к третьему дню симптомы включают:
- водянистый понос
- боль в животе
- спазмы
- тошнота
- рвота
В правительственном руководстве отмечается, что симптомы становятся «все более серьезными», и у многих пациентов тяжелая геморрагическая лихорадка развивается через пять-семь дней.
В правительственном руководстве добавлено: «В смертельных случаях обычно наблюдается некоторая форма кровотечения, часто из нескольких мест.
«Многие из ранних симптомов марбургской геморрагической лихорадки сходны с симптомами других инфекционных заболеваний, таких как малярия или брюшной тиф.
«Подтверждение болезни требует лабораторных исследований».
Как передается вирус Марбург?Первоначальное заражение во время вспышек марбургского вируса начинается с «воздействия в шахтах или пещерах, населенных колониями летучих мышей Rousettus», - говорится в правительственном руководстве.
Один инфицированный человек может передать вирус Марбург другому при тесном контакте.
Кровь и другие жидкости организма, такие как слюна и рвота, также могут передавать вирус другому человеку.