Сорока атаковала мать с девочкой на руках: малышка выпала из рук и получил смертельную травму

Девочка получила серьезные травмы головы и позже умерла в результате трагической аварии в Австралии. Представитель службы скорой помощи Квинсленда сказал: «Как сообщается, мать пригибалась, чтобы избежать атакующей сороки, а затем споткнулась с младенцем на руках. Мы доставили в Детскую больницу Квинсленда младенца в тяжелом состоянии с травмой головы. На борту был медицинский директор и фельдшер интенсивной терапии ", пишет express.co.uk.
Девочка позже скончался в больнице.
Инцидент произошел 10 августа около 12.05 в парке Глиндеманн на юго-востоке Брисбена.
Пара проходила в это же время и бросилась на помощь, услышав крики родителей.
Свидетель-мужчина сказал Курьерской почте: «Я видел потрясение и раньше, но это было выше всего, что я когда-либо видел».
Он также похвалил «героического» отца ребенка за то, что тот быстро вызвал скорую помощь, пытаясь сделать «все, что мог».
Его жена добавила: «Это отвратительно видеть семью, разорванную в один миг».
Председатель городского совета Брисбена по стандартам Ким Маркс сказал ABC: «Это чрезвычайно трагическая авария, и мы всем сердцем переживаем за вовлеченную в нее семью.
«В районе, где произошел этот инцидент, был установлен ряд знаков, предупреждающих о летающих птицах, и теперь наши офицеры установили еще несколько».
Шон Дули из BirdLife Australia добавил: «Хотя только самцы сороки нападают - и только 10 процентов самцов прыгают, - последствия, особенно когда людей застают врасплох, могут быть поистине ужасающими и разрушительными.
«Сезон пикировки наступает только тогда, когда самцы сороки защищают птенцов в гнезде - так что в течение того короткого периода, когда птенцы действительно уязвимы».
Г-н Дули сказал, что сезон пикирований в Австралии приходится на период с июля по декабрь, а пик приходится на сентябрь.
Представитель полиции Квинсленда сообщил, что для коронера готовится отчет.