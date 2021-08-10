Билл Гейтс обеднел после развода: Он стал пятым среди богатейших людей планеты
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Билл Гейтс обеднел после развода: Он стал пятым среди богатейших людей планеты

7:03:078/10/2021Фото: Wikimedia Commons
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Основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 129,6 млрд долларов опустился в рейтинге Форбс. Занимающий четвертую позицию Марк Цукерберг (Facebook) с состоянием в 130,3 млрд опередил Гейтса.

Билл Гейтс стал беднее после развода

Развод Билла Гейтса со своей женой Мелиндой перевел его на пятую строчку в списке Forbes. Теперь стоимость его состояния оценивается в 129,6 миллиардов долларов. Занимающий четвертую позицию Марк Цукерберг (Facebook) с состоянием в 130,3 миллиарда долларов опередил Гейтса после его расставания с супругой.

О разводе Билла и Мелинды Гейтс стало известно в мае 2021 года, в августе в СМИ появилось сообщение, что супруги согласились подписать "договор о расторжении брака". Процесс развода Гейтсов может стать самым дорогостоящим — прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.

Компания Cascade Investment, которая занимается инвестициями Гейтса, сделала перевод акции компаний на общую сумму более двух миллиардов долларов Мелинде. Это следует из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). Ранее бывшая жена Билла уже получала от Cascade Investment акции на сумму более трех миллиардов долларов.

Как сообщает агентство Bloomberg, состояние Мелинды Гейтс стало больше на 5,7 миллиарда долларов. При этом известно, что она могла получить и другие активы.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", причиной развода супругов, у которых трое взрослых детей, стали подозрения Мелинды о неверности мужа, что позже было подтверждено.

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