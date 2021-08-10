Член ОНФ пожаловался на негуманные методы лечения его пожилого тестя в Новосибирске: Минздрав ответил
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Член ОНФ пожаловался на негуманные методы лечения его пожилого тестя в Новосибирске: Минздрав ответил

6:33:348/10/2021Фото: Nso.ru
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В правительстве региона сообщили, что у больного онкология и 11 августа будут вскрывать дверь в его квартиру с полицией, если ее снова не откроют.

Врачи хотят скорректировать лечение

В новосибирских СМИ 10 августа появилась информация о том, как пожилого родственника члена ОНФ Сергея Аверьяскина "мучили" в больницах. По его словам, он столкнулся с "вопиющим случаем выписки своего тестя из ковидного госпиталя". Как рассказал общественник «Прецеденту», пожилого мужчину предложили «выносить в горизонтальном положении», отправляя домой умирать. Об этом Сергей Аверьяскин даже намерен сообщить в областную прокуратуру.

В связи с публикациями о выписке из ковидного госпиталя пациента, где за ним якобы не ухаживали надлежащим образом, министерство здравоохранения региона запросило пояснения у стационаров, где проходил лечение мужчина, и поликлиники, где он наблюдается.

-2 августа 2021 года из инфекционного госпиталя был выписан пациент 1945 года рождения, у которого задолго до инфицирования новой коронавирусной инфекцией в 2020 году было диагностировано тяжелое онкологическое заболевание. Пациент проходил лечение от ковида в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11», долечивался в ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница», выписан домой с отрицательным результатом ПЦР-теста, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе регионального правительства.

По официальным данным, сразу после выписки 2 августа 2021 года пациента посетил терапевт ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22», его было предложено госпитализировать в связи с основным заболеванием в паллиативное отделение. При врачебном осмотре были обнаружены незначительные единичные пролежни. Тяжесть состояния пациента обусловлена основным онкологическим заболеванием.

Родственники пожилого пациента отказались от госпитализации, мотивируя это тем, что будут осуществлять уход самостоятельно с привлечением соцзащиты.

Чтобы осмотреть этого пациента 10 августа 2021 года терапевт и хирург ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22» посетили квартиру, где он проживает, но дверь никто не открыл.

-Завтра, 11 августа 2021 года, этого пациента осмотрит бригада врачей в присутствии родственников, по результатам осмотра будет принято решение о его госпитализации либо коррекции лечения на дому. В случае, если дверь в квартиру никто не откроет, будут привлечены правоохранительные органы, - говорится в официальном ответе из правительства.

Между тем Аверьяскин уже готовит заявление в полицию, в котором планирует изложить все факты, и потребовать разобраться в негуманных методах лечения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле житель Бердска Антон Иванов рассказал, что в бердском ковидном госпитале, куда положили его мать, не хватало кислорода. Он сам покупал его и угрожал сжечь себя, если маму не начнут лечить. Вскоре Татьяна Грекова умерла.

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