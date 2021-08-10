Брат задушил 15-летнюю девочку по время семейного путешествия
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Брат задушил 15-летнюю девочку по время семейного путешествия

6:52:358/10/2021Фото: bbc.com
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В один из дней в местное отделение скорой помощи поступило сообщение о потерявшей сознание девушке, которая перестала дышать. Прибывшие парамедики констатировали смерть подростка.

15-летнюю девушку задушил собственный брат во время семейного путешествия

15-летнюю девочку в Великобритании задушил ее брат во время семейного автомобильного путешествия,  сообщает BBC News.

Убийство произошло 31 июля на стоянке для туристических автофургонов в приморском курортном городе Товин в Северном Уэльсе. Аманда Селби (Amanda Selby) из Манчестера приехала туда на каникулы вместе с семьей.

В один из дней в местное отделение скорой помощи поступило сообщение о потерявшей сознание девушке, которая перестала дышать. Прибывшие парамедики констатировали смерть подростка.

После вскрытия врачи установили, что причиной смерти стала асфиксия в результате компрессии шеи и обструкции наружных дыхательных путей.

Брат школьницы 19-летний Мэтью Селби (Matthew Selby) предстал перед судом по обвинению в убийстве сестры. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств смерти туристки.

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